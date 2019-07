Angelo, el niño de 12 años que estudiando en la calle logró sacar un 9,5 en inglés

Angelo Barreda es un niño de 12 años que vive con su familia en la ciudad argentina de Córdoba. Estudia en la Escuela Técnica IPEC 57, mientras sus padres se ganan el sustento como vendedores ambulantes de medias y ropa interior. Al salir de clase, el pequeño coge su silla y se sienta en plena calle para seguir estudiando, ya que le inquieta la nota que sacará en la prueba final de inglés, o bien para hacer las tareas que le han encomendado sus profesores.

“En la prueba escrita de inglés me equivoqué en una cosa… pero saqué un 9.50. Me tomaron el nombre de las nacionalidades, los meses, los días y las estaciones. Valió la pena el esfuerzo… y un poco de frío hacía”, dice Angelo a El Clarín.

Angelo lo tiene claro, lo más importante para él son los estudios. Y no hay nada ni nadie que pueda apartarle de ellos. Entre el bullicio generado por los vendedores ambulantes y los cláxones de los vehículos que transitan por la calle San Martín, Angelo sigue repasando. En una de esas jornadas de libros y deberes, el pequeño llegó a estar a 4 grados. “Winter, Spring, Summer, Autumn”, nada más.

“Me gusta la calle, pero yo tengo casa y voy a la escuela, no falto nunca… Y entiendo que si quiero estudiar, la calle es el único lugar porque mis papás trabajan ahí todo el día. Entonces, prefiero no perder tiempo”, confiesa Angelo al citado medio.

“Tengo mucha facilidad para todo lo técnico -explica-, me gustan los autos, conozco cada una de las partes y quiero ser un especialista. Además, en casa, hago arreglos con soldador, aprendí a usarlo a pesar de que a mi papá no le gusta mucho. Pero me da permiso cuando él está al lado mío”, añade.

Angelo quiere estudiar Derecho en la universidad, “porque me gustan mucho las leyes, y además quiero estar preparado y tener herramientas suficientes en un país en el que no habrá muchas posibilidades”.

Siendo de Argentina, sorprende que el joven estudiante prefiera el baile antes que el fútbol. Lo que realmente le apasiona es “bailar reggaeton, y canto ‘Despacito’, me encanta. Pero si tengo que elegir, me quedo con temas románticos, viejos, porque mi papá me hacía escuchas a Sandro, Leo Dan y Camilo Sesto”.

“Mi hijo nos ayuda, hace de todo, pero yo le insisto para que estudie, para que tenga la mayor cantidad de conocimientos, porque yo soy un analfabeto que no sabe leer ni escribir, y tengo que vender medias en la calle para llevar comida a mi casa”, detalla a El Clarín su padre Rafael, de 54 años.

Por su parte, la mamá de la criatura, Analía, no cabe en si de alegría después de que una imagen de su hijo se haya viralizado a través de las redes sociales. “¡Qué puedo decir de mi hijo! Estoy orgullosa de cómo es, de su esfuerzo para mejorar y reivindicar a padres que no estudiaron”, explica.

Según la mujer, Angelo estudia en la calle porque “quería estar cerca de nosotros, vernos y charlar, entonces lo dejé no muy convencida. Él muchas veces estudia en la calle, dice que es mejor que hacerlo de noche, cuando ya está muy cansado”.

Los padres de Angelo esperan que su hijo tenga buen futuro y que esto sirva, “para que pueda conseguir una beca para estudiar en las oficinas cordobesas de Fiat o Renault. Sería de gran ayuda, porque no podemos pagarlas y creemos que Angelo tiene un futuro enorme. Ojalá nos puedan ayudar”.