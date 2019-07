Arden las redes sociales tras el nacimiento de las botas de piel…’¡humana!’

Los usuarios de Twitter no han pasado por alto el surgimiento de un nuevo calzado que simula casi a la perfección la piel humana, desde el talón hasta los dedos, gracias a su diseño y al uso de maquillaje.

Los diseñadores de este tipo de botas macabras son los instagramers canadienses ‘Material Fecal’, quienes han logrado incendiar la red social para bien y para mal. A pesar de sus extraños diseños, cuentan con más de 500.000 seguidores en Instagram.

Fue el usuario 41 Strange quien compartió la imagen de este controvertido calzado y, en apenas unas horas, ha conseguido más de 2.500 retuits, cerca de 11.000 ‘me gusta’ y más de 600 comentarios.

Thigh-high boots designed to look like human flesh #nightmarefuel pic.twitter.com/mPLeupaJtq

Estas son alguna de las reacciones más sorprendentes.

Me when i saw that. pic.twitter.com/joSKk1C0gy

— Joana / Joi (@joana_azevedo) July 28, 2019