Arturo González: “Ahora nos toca defender la bandera nacionalista en el Sur”

Tras cuatro años gobernando en coalición con el Partido Socialista, Arturo Eugenio González Hernández ha recuperado la mayoría absoluta que logró con Coalición Canaria en 2007, iniciando así su tercer mandato como regidor de San Miguel de Abona, uno de los pocos -junto a Granadilla- que tiene alcalde nacionalista en la comarca Sur. Sin levantar la voz, pero sin papas en la lengua, Arturo González ha sabido conquistar a los votantes sanmigueleros, pese a los problemas enquistados derivados del retraso de inversiones de otras administraciones supramunicipales, al menos en su parecer.

-Ha ganado usted con mayoría absoluta. ¿Se ha sorprendido que le quieran tanto?

“La verdad es que sí, me ha sorprendido gratamente, esperaba tener apoyo, pero no tanto. Esto es lo que pensar es en trabajar para devolver esa confianza que han mostrado los sanmigueleros con Coalición Canaria”.

-¿No cree usted que se ha votado más a la persona que a unas siglas de partido?

“Creo que se ha votado a un equipo competente, que ha demostrado su valía en estos actos que hemos gobernado en pacto. No creo que sea una cuestión de personas, sino de equipo”.

-Sin embargo, a la mitad de ese equipo del curso pasado, compuesto por el PSOE, le han mandado al banquillo.

“Yo no he sido el responsable ha sido el pueblo con sus votos. Creo que la gente es sabia y sabe quién trabaja por el municipio y quien no, y ya a nosotros nos pasó estar un tiempo en la oposición y gobernar después con un pacto. Ahora lo que toca gobernar en solitario y eso es lo que vamos a hacer, gobernar”.

-¿Tampoco ha hecho muchos cambios en lo que usted denomina el equipo?

“Las cosas que funcionan no se deben cambiar, porque se estropean. Ha habido alguna renovación con concejales jóvenes, y concretamente tres mujeres, que siguen en la senda del trabajo que hemos llevado anteriormente, lo van a hacer muy bien, porque las mujeres son más trabajadoras que los hombres”.

-¿Le ha venido bien para obtener esos resultados que no se presentara Valentín González, su látigo en la oposición?

“No se ha presentado directamente, pero si se ha presentado indirectamente por otro grupo político. Todo ha sumado, pero lo que más ha influido ha sido nuestro trabajo”.

-¿Cómo se siente ser casi una Isla nacionalista en la comarca Sur?

“La verdad es que los socialistas nos han ido aislando. Solo quedan Granadilla y San Miguel con nuestras siglas, y tenemos que hacerlo bien para que la gente vuelva a pensar que la mejor opción política es Coalición Canaria. Nos toca defender la bandera del nacionalismo en el Sur y vamos a defenderla porque es la mejor opción para el sur y para todo Tenerife”.

-¿Pero usted siempre se ha quejado a los suyos de falta de inversión en San Miguel?

“La verdad es que yo me he quejado en los órganos que tengo que quejarme, y entiendo que el próximo Gobierno de Canarias tratará de hacerlo lo mejor posible. No voy a ser un alcalde beligerante porque otras administraciones estén en manos del PSOE. Solo quiero que cumplan con San Miguel”.

-¿Lamenta que vayan con retraso las obras de la tan ansiada rotonda Oroteanda-Las Chafiras?

“Se está trabajando, no al ritmo que yo deseara, porque hay que hacer unas obras complementarias para desvíos de conducciones de agua, saneamiento y sortear torres de alta tensión de la TF-1 Espero que a partir de ahí coja velocidad de crucero y se pueda terminar en los 18 meses que estaba previsto. Pero también esperamos que se construya pronto el instituto de Las Chafiras, ante la gran demanda de la comunidad educativa, cuando ya sobrepasamos los 20.000 habitantes, como ya se ha hecho con el centro de salud. Además espero que el Cabildo nos ayude a invertir en la playa de San Blas y en toda la costa con los pasesos marítimos, sea del color que sea la administraciones o administraciones competentes”.