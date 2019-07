El popular cantante Bad Bunny se retira de la música. El máximo exponente del trap latino y uno de los cantantes más escuchados en todas las plataformas digitales en el mundo lo anunciaba hace unos días a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 18 millones de seguidores.

El trapero ha comunicado su cese temporal en solidaridad con la situación que está pasando Puerto Rico porque considera que no es momento de centrarse en la música.

“Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo”, escribía Bad Bunny.

Bad Bunny actuó este pasado viernes 19 de julio en Tenerife en el festival ‘Canarias Baila’.