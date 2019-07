Carlos Rivera llega esta semana a Canarias con su gira ‘Guerra Tour 2019’

Carlos Rivera llega esta semana a Canarias en uno de los momentos más dulces de su carrera. El artista mexicano, nacido en México (Huamantla, Tlaxcala) recalará en las Islas con su gira ‘Guerra Tour2019’ presentando los temas de su último disco, el exitoso y aclamado Guerra, con dos paradas, el 1 de agosto en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife) y el día 2 en Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria Arena). Una gira con más de 30 fechas entre Latinoamérica, Estado Unidos y España.

El cantante mexicano inició su nuevo periplo por España participando en un concierto solidario por la paz, celebrado en el Wanda Metropolitano de Madrid, promovido por la Fundación Starlite a beneficio de Scholas Occurrentes, la fundación laica del Papa Francisco I, de la que Carlos Rivera es su embajador en México. Una cita en la que estuvieron presentes artistas nacionales e internacionales de la talla de Miguel Poveda, Juan Magán, Román I. Rodríguez, Domingo Zapata, Carlos Rivera, Rosana, Sebastián Yatra, Alfred, Miriam Rodríguez, Manu Tenorio, Diego Torres, José María del Corral, Sandra García-Sanjuán y Carlos Baute. Posteriormente formó parte del Love Festival de La Palma, compartiendo cartel también con grandes estrellas de la canción como Mónica Naranjo, Pablo López, Prince Royce, Brian Cross, LP, Agoney o Fangoria.

No será su primer concierto en Canarias, una plaza casi obligada para cualquier cantante latino con la pretensión de triunfar en España, “aunque es curioso, en mi caso sucedió al revés, me tocó entrar por Madrid y después hacer Canarias, pero la acogida ha sido fantástica, es un público con el que tengo una gran afinidad, hay un calor muy especial que se siente. Es una nueva etapa de la gira, tras la que después vendrán más de 30 conciertos”.

Sobre su lado más solidario, Rivera asevera que “intento ayudar a los más desfavorecidos, y también lo hago a través de mi música, en mis letras trato de reflejarlo. Mi último disco se llama Guerra, pero trato de darle la vuelta a esa palabra, porque lo que hacemos todos cada día es luchar por la vida. A eso me refiero con este disco, quiero homenajear en él a la gente guerrera, hablar en positivo de toda esa gente que hace del amor su grito de guerra. Es un disco de canción protesta, en el que critico el mal uso que se hace del poder por parte de determinadas personas poderosas que todos sabemos quienes son, y que estoy seguro de que el día que ya no estén, podremos encontrar la libertad, al menos esa es mi esperanza.”

El éxito del que disfruta, las ventas de sus discos, tiene un apoyo fundamental en sus conciertos, “es una parte vital, empezamos haciendo conciertos pequeños, en salas y teatros, y hemos hecho sold out en casi todos. La experiencia de la gente es tan buena que con el boca a boca, hemos ido repitiendo en ciudades pero cambiando los espacios por sitios con mayor aforo. Ahora vamos a Canarias también a lugares con mayor capacidad, y además lo hacemos al calorcito del verano, ¿qué más podemos pedir?”.

Carlos Rivera concibe sus conciertos apoyado en su experiencia en los musicales en los que forjó su carrera artística, como El Rey León, “mis directos tienen una mezcla de elementos, es un espectáculo en el que además de una banda extraordinaria de músicos, me acompaña un grupo de cuatro artistas que hacen acrobacias, bailan, cantan, hacen coros, tocan instrumentos. Entre todos armamos una buena guerra, cada concierto es una revolución de emociones”, afirma. Y añade que “nuestros conciertos tienen una parte orgánica muy potente, hay personas que todavía valoran que un espectáculo tenga músicos profesionales tocando una batería, un bajo, un teclado, que no sea un programa que dispara música. Creo que el origen de los conciertos, esa parte real, no va a morir porque hay un público que lo sigue demandando y lo valora. Grabar por ejemplo en Abbey Road, publicar físicamente un disco, es algo que no va a morir. Creo que hay gente, mucha gente, que aún piensa que lo verdadero vale la pena”.