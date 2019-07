Carmen Castedo, nueva baja en Ciudadanos en Tenerife

Carmen Castedo, secretaria insular de comunicación y vocal de ciudadanía y movilización de la junta de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, también ha decidido abandonar la formación naranja, reconociendo que su baja se debe a “la decepción” por la expulsión de Matilde Zambudio Molina y de Juan Ramón Lazcano de la Concha del partido al considerar estos habían seguido “las instrucciones que les dio el comité de pactos, a través principalmente, de Teresa Berastegui”.

En una carta pública, Castedo reconoce que han existido “muchas decepciones” como que Ciudadanos, “tras una campaña pésima con los peores resultados a nivel nacional”, nombrara miembro del comité de pactos a la jefa de campaña, Teresa Berastegui.

El escrito íntegro es el siguiente:

El motivo de mi baja de Ciudadanos es la decepción, principalmente por la expulsión de Matilde Zambudio Molina y de Juan Ramón Lazcano de la Concha, cuando en mi opinión, lo que hicieron al apoyar la investidura de Patricia Hernández como alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, fue seguir las instrucciones que les dio el comité de pactos, a través principalmente, de Teresa Berástegui.

La noche anterior al pleno de investidura, me encontraba junto a Matilde Zambudio cuando recibió una llamada de Teresa Berástegui, en la que le indicaba que cerrara el pacto con el PSOE. En ningún momento recibieron una orden expresa de votarse a sí mismos, más allá de un mensaje al grupo de cargos electos del Télegram, en el que se indicaba de manera general y no personalizada, que aquellos que tuvieran pactos, votaran al pacto y los que no, se votasen a sí mismos. Ellos no lo leyeron, aunque de haberlo hecho, no tendrían por qué haberse dado por aludidos, pues ellos sí tenían un pacto cerrado con el PSOE.

Siendo la expulsión de mis compañeros, la principal decepción, ha habido muchas otras, como el hecho de que tras una campaña pésima, con los peores resultados a nivel nacional, nombren como miembro del comité de pactos a la jefa de campaña, Teresa Berastegui, y finalmente, tras el estrepitoso fracaso de este comité de pactos, por la inexperiencia en negociación política de sus miembros, así como por la incapacidad manifiesta de mantener un criterio y profesionalidad a la hora de tomar decisiones, ya que fueron semanas de órdenes y contraórdenes continuas, se la coloque en un puesto de confianza en el grupo de Cs en el Parlamento de Canarias, con un sueldo nada desdeñable.

También han sido decepcionantes, y la gota que colma el vaso, en mi caso, las declaraciones del secretario nacional de organización Fran Hervías, en las que llama tránsfugas a los concejales de Cs en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y Juan Ramón de la Concha, declaraciones que han fulminado mis esperanzas con respecto a la resolución positiva del expediente de expulsión de mis compañeros.

Me parece, no solo injusto sino obsceno que se premie al que lo hace fatal y se castigue a los que han sido coherentes con lo que prometieron en campaña a los ciudadanos, votantes o no de nuestra formación. El propio José Manuel Villegas dijo que el socio preferente era el PP, pero que en aquellos casos en los que no fuera posible, estudiaría caso a caso el pacto con el PSOE, pero que una de las líneas rojas del partido era pactar con los nacionalistas, entre otras.

Como afiliada y como votante de Ciudadanos me siento engañada. ¿Cómo podría seguir formando parte de las filas de Cs después de tanto despropósito, falta de criterio, de profesionalidad y sobre todo una total carencia de honestidad?

Tengo que decir con tristeza, que me enteré de que se disolvía el comité insular, del que formaba parte como secretaria insular de comunicación, por la prensa. Un día después de salir publicado en prensa, nos enviaron un email genérico en el que nos indicaban que se había nombrado una gestora y que por lo tanto, se disolvían tanto el comité autonómico como el insular. Debe ser que los que hemos trabajado por este partido durante tanto tiempo, ni siquiera merecemos que nos comuniquen personalmente que dejamos de ser un cargo orgánico. Todo un ejemplo de regeneración política.

Carmen Castedo González

Hasta hace pocos días, secretaria insular de comunicación y vocal de ciudadanía y movilización de la junta de Santa Cruz de Tenerife.