Critican a la aerolínea KLM por rogar a las madres que se cubran cuando estén dando el pecho a sus bebés

Con el objetivo de “garantizar que los pasajeros de todos los orígenes se sientan cómodos a bordo”, la aerolínea de los Países Bajos KLM ha provocado un ‘tsunami’ de críticas por rogar a las madres que cubran sus pechos cuando estén amamantando a sus bebés.

Los usuarios de las distintas redes sociales no lo han dejado pasar y la compañía cuenta ahora con cientos de comentarios en contra de esta medida, pidiendo que si alguien tiene algún problema, que se le cambie de asiento en el avión.

En Twitter se ha generado toda una rebelión de mujeres que están compartiendo sus fotografías dando el pecho a sus bebés en la cuenta oficial de la compañía holandesa.

KLM salió al paso tan rápido como pudo, asegurando que en sus aviones está permitido dar el pecho a los pequeños, si bien mantenían su idea de que se cubrieran “en caso de que otros pasajeros se ofendan por ello”.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this.

— Royal Dutch Airlines (@KLM) 16 de julio de 2019