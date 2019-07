Curbelo (ASG) descarta ser consejero: “Tengo un compromiso con La Gomera”

El líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha descartado formar parte como consejero del próximo Gobierno de Canarias, que presidirá el socialista Ángel Víctor Torres: “Tengo un compromiso con La Gomera y con los gomeros y las gomeras”. No obstante, sí ha revelado que la persona que dirigirá el área que le ha tocado a ASG será un hombre y no una mujer.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios tras la apertura solemne de la X Legislatura, donde Casimiro Curbelo reveló que en las últimas horas le han pedido “mucho” que sea consejero porque cree que puede ayudar en la proximidad del debate entre los cuatro partidos que han suscrito el llamado ‘Pacto de las Flores’: Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ASG.

Sin embargo, Casimiro Curbelo incidió en que es el presidente del Cabildo de La Gomera y tiene ese “compromiso previo”. Además, le parece un “exceso” ser consejero siendo responsable de la Corporación insular. También apuntó que no será consejero no porque no le guste, sino porque sus responsabilidades y compromisos políticos y electorales con los gomeros y las gomeras se lo impiden.

Si no fuera así, admitió que “indudablemente” tendría la “satisfacción” de ser miembro del nuevo Gobierno y cooperar porque cree que el próximo Ejecutivo necesita “el empuje, el debate, el consenso y el acuerdo de todos”. Pero estando fuera, afirmó que también va a dar “todo lo que pueda” para que haya un Gobierno “que dure no sólo cuatro años, sino que pueda repetir otros cuatro años más, y ayudar a las áreas para que el rendimiento y el trabajo sea eficiente”.

A este respecto, detalló que su partido no sólo llevará el área de Turismo, Industria y Comercio, sino también Energía, que estará dentro de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que dependerá del PSOE. Dijo, además, que Agrupación Socialista Gomera se encargará de otras áreas intermedias, como Puertos Canarios o Visocan.

Aunque la responsabilidad de Visocan, supuestamente, está en manos del Partido Socialista, Curbelo indicó que lo hablará con Ángel Víctor Torres y no cree que haya “ningún problema” para que pase a ser dirigida por los gomeros. “Hay que conocer cuál es la responsabilidad de Visocan, el Instituto Canario de la Vivienda y proyectar esta realidad para que en el futuro próximo Gesplan pueda dar respuesta a esta realidad, pero para eso tenemos que hacer una estructura coherente, seria y responsable”, remarcó.

En cuanto a los nombres de los futuros consejeros o consejeras, Casimiro Curbelo señaló que este fin de semana se llevarán a los respectivos órganos de dirección de los cuatro partidos para que éstos den su visto bueno. No obstante, los futuros componentes del Consejo de Gobierno no se conocerán hasta antes de que se celebre el acto de investidura, previsto para el 15 y 16 de julio, aunque no se descarta que pueda ser incluso antes, el día 12.

GRUPO PROPIO ANTES DE FINAL DE AÑO

Preguntado por la posibilidad de que ASG cuente con grupo parlamentario propio, Curbelo anunció que los servicios jurídicos de la Cámara ya están tramitando y visualizando cuál es el camino a seguir porque, recordó, uno de las condiciones del ‘Pacto de las Flores’ fue, entre otras, disponer de grupo propio, algo que por el momento impide el reglamento.

“Habrá que modificarlo con el apoyo y la petición expresa de los cuatro grupos, independientemente de que se impliquen otros”, señaló Casimiro Curbelo, que no ocultó que esta medida beneficiaría también a Ciudadanos, que con dos diputados se quedaría solo en el Grupo Mixto. Así, el pronóstico que hace Curbelo es que antes de que acabe el año tengan grupo parlamentario propio.