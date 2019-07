Delfina, de ocho años, ejemplo de superación tras vencer al cáncer

A sus ocho años, la niña argentina Delfina se ha convertido en un ejemplo de superación tras superar el cáncer que sufría y afrontar la enfermedad con una valentía espectacular. La pequeña tenía un linfoma Hodgkin de Burkitt, que se había extendido rápidamente por su cuerpo.

Su madre, Mayra, aprovechó el alcance de las redes sociales, en especial Facebook, para advertir que, a pesar de la magnífica noticia, su hija no está totalmente recuperada, por lo que tendrá que continuar con la dieta y acudir a controles mensuales, tal y como había hecho hasta ahora. No obstante, Delfina no tendrá que someterse a más sesiones de quimioterapia.

Mayra también ha agradecido el apoyo recibido por parte de los usuarios de las redes, así como los servicios prestados por el hospital Niño Jesús. A su vez, ha querido reconocer el estupendo trabajo del oncólogo que trató a su pequeña, Juan José Chaín, considerado por su familia como un ‘héroe’.

“Mi hija, mi hermosa, dulce y valiente Delfi, ¡bombón! Ella se lleva todo el crédito. ¡Una fortaleza como nadie! Gracias, gracias y más gracias. No tengo más palabras, no sé ni qué decirles. ¡Muchas gracias a todos!”, ha publicado.