El chef Gordon Ramsay desata la polémica tras disparar, cocinar y comerse una cabra

El famoso chef británico, Gordon Ramsay, ha desatado la polémica en Twitter tras la publicación de unas imágenes en las que aparece matando a una cabra, para luego cocinarla y comérsela. El juez de ‘Masterchef Australia’ ha recibido por ello un sinfín de críticas.

Todo ocurrió cuando Ramsay llevó su programa a Nueva Zelanda y la chef, Monique Fiso, le sugirió que cazara una cabra montesa, según informó Wion.

Los defensores de los animales pusieron el grito en el cielo y rogaron a la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), con base en Estados Unidos y cerca de tres millones de seguidores en todo el mundo, que ejerciera acciones legales contra la televisión australiana.

.@GordonRamsay created a furore on the internet as he shot a goat on live TV for his show in New Zealandhttps://t.co/pWFyr504NJ

