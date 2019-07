Gastronomía

El crítico gastronómico Eufrasio Sánchez, embajador de #YosoyTenerife

"Es el reconocimiento más importante que he recibido en mi vida. Nunca ningún otro me ha llegado tanto al alma y me ha producido tanto orgullo como este", afirmó Eufrasio Sánchez, que se considera un enamorado de Tenerife