El Huesca muestra interés por Alberto, pero el CD Tenerife no quiere venderlo

La SD Huesca está interesada en la contratación de Alberto, tal y como confirmó ayer Rubén García, director deportivo del cuadro oscense. “Es un grandísimo profesional. Lleva tiempo rindiendo a muy buen nivel, pero no puedo comentar nada. Es un jugador del Tenerife y en las próximas semanas se verá qué incorporaciones podemos hacer en esa posición”, dijo al respecto.

Añadió que pretenden fichar “gente que quiera venir, que esté libre y que tenga experiencia en esa posición. Alberto la tiene, pero ahora mismo no quiero hablar más sobre esto”.

Al jugador le queda tan solo un año de contrato, por lo que si el conjunto tinerfeño quiere obtener beneficio por él, deberá venderlo entre este mercado y el invernal que viene. De momento, Víctor Moreno no es partidario: “La situación de Alberto es ligeramente particular, porque pronto acaba contrato, en 2020. Las negociaciones de renovación no están cercanas, pero no vamos a someternos a excesivas presiones”.