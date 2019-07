Emilio Navarro (PP): “El puerto de Fonsalía y el anillo insular nos hará más competivos”

Hijo de alcalde, su padre lo fue (1979-1988), Emilio Navarro ha vuelto a ganar las elecciones en Santiago del Teide con mayoría absoluta, y es un rara avis en la zona, al ser uno de los pocos regidores de la comarca que no pertenece al PSOE y uno de los pocos que le quedan al PP en la Isla. Inicia cuatro años más de mandato y ya deja caer que después puede dar el salto a otras administraciones supramunicipales, como le ha pedido su partido, ahora carente de referentes ganadores como él.

-¿No se siente un bicho raro entre tanto colegas socialistas en el Sur de la Isla?

(Sonríe) “La verdad que no. Tengo una magnífica relación con los alcaldes de Arona, Adeje y Guía de Isora, sobre todo por el tema turístico. Me siento muy cómodos con ellos, independientemente del juego político y de no ser del mismo partido”.

–Tiene usted su mérito, volver a sacar mayoría absoluta con la ola socialista que se ha expandido por casi todo Tenerife.

“Yo creo que la gente ha votado al trabajo y al conocimiento. Hemos tenido aumentado en votos en todas las mesas porque hemos trabajado en todo el municipio, a pesar de haber hecho los mayores esfuerzos en la zona costera con inversiones de diez millones de euros, aunque también invertimos seis en Tamaimo, que se ha convertido en una pequeña ciudad dormitorio, y dentro del proyecto de ecoturismo estamos haciendo inversión en toda la parte alta de otros seis millones. Supongo que algo habrá tenido que ver también ser el municipio con menos paro de Canarias, el más seguro para los turistas o la cancelación de la deuda , que nos ha permitido bajar los impuestos. Nos quedan cuatro años para seguir trabajando por Santiago del Teide y después ya se verá si me voy a casa o a otra administración”.

-Una de las batallas de Krysten Martín, uno de sus fichajes, ha sido la apertura urgente del barranco de Masca. ¿Para cuándo la apertura?

“Hace una semana tuvimos una visita al barranco de Masca y le queda un mes de ejecución. El embarcadero está terminado hace unos meses y lo que le trasladaba a Carlos Alonso es que la apertura del barranco fuera cuando antes porque está afectado a 100 puestos de trabajo directos, que se han perdido por el cierre, más muchísimos indirectos para la economía de Santiago del Teide y Buenavista”.

-¿Qué opinión tiene usted de la campaña ecologista contra el puerto de Fonsalía por su afectación a los cetáceos?

“Podría entenderla y ahora mismo se están realizando unos estudios desde el Ministerio con la Red Natura 2000 que está integrada desde Rasca hasta Teno y lo que hemos intentando es que al menos nos escuchen. Se habla de una limitación a 10 nudos de las embarcaciones y eso supondrá pérdidas para las empresas que trabajan con Los Gigantes y Masca. Fonsalía es para nosotros un revulsivo y fundamental, como lo ha sido el anillo insular, con el que hemos ganado muchísimo, siendo más competitivos en turismo”.

-¿Está usted a favor o en contra de una tasa turística?

“No creo que sea necesaria, cuando ya lo grabamos con el IGIC, y además menos ahora cuando el turismo se está resintiendo, quizás porque ya no vienen esos turistas que teníamos prestados de otros destinos como el norte de África. Ponemos en riesgo el empleo en el sector, porque cuando lleguen los recortes en las cadenas hoteleros el primer capítulo que se recorta es el del personal”.

-¿Y no estaría bien esa tasa para que ayuntamientos como el suyo puedan recibir compensación a los servicios que prestan?

“Está claro que uno de los debates sería saber a dónde va destinado el dinero de esa tasa o impuesto, porque es verdad que los ayuntamientos tenemos que dar servicio de seguridad o limpieza cuando recibimos, como es nuestro caso, dinero por impuestos por 11.000 habitantes y damos servicios a 30.000”.

-Hablando de turismo, la rehabilitación de la playa de Los Guíos ya es un hecho.

“Es uno de los ejemplos del trabajo bien hecho. Comenzábamos con el refuerzo del talud, para dar la seguridad necesaria en esa zona seca y el año pasado iniciamos la demolición de las construcciones en el interior de esa zona y con ello hemos ganado no solo seguridad sino incluso más arena de forma natural. Esto, junto a la fase que estamos ejecutando denominada 3B nos permitirá tener una playa más accesible y con más servicios. Un polo de atracción importantísimo a los pies de los Acantilados”.

-Me dicen que lo que le quita el sueño son los vertidos en Puerto Santiago

“Eso no de deja dormir. Me levanto cada día pensando como estará el mar y si dejará trabajar a los buzos en los emisarios, tras contratar a una empresa de ingenieros de Sevilla. Negociamos con el Cabildo y con Costas poner una escollera para realizar los trabajos y luego retirarla al estar dentro de la ZEC de Natura 2000”.