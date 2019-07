Francisco Sanchez: “El Grantecan es algo que nadie es capaz de valorar en su justo término”

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) está de enhorabuena celebrando el décimo aniversario del Gran Telescopio Canarias (Grantecan), infraestructura que fue inaugurada el 24 de julio de 2009 en el Observatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma) por los entonces reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, en un acto en el que participaron más de 500 astrónomos de todo el mundo. Así, sin experiencia, España construyó el mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo, con un diámetro de 10,4 metros.

El primer director y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez, fue quien luchó contra viento y marea frente a los que dudaban, no creyeron en el proyecto y pusieron dificultades. “Es increíble haber construido el Grantecan, el mayor y más avanzado telescopio del momento, y haberlo hecho aquí, fabricado en más del 70% por industrias españolas, que funcione de maravilla y que sea un referente mundial”. Sin embargo, para el padre de la astrofísica española, “eso es algo que nadie es capaz de valorar en su justo término. Quizás lo es más fuera de nuestras fronteras. La comunidad internacional habla del milagro español de la astrofísica: es muy difícil de concebir, por muy soñador que uno sea, que en poco tiempo, el que ha transcurrido en una generación, se haya pasado de la nada, cuando yo empecé hace 50 años, a ser de los primeros países del mundo en esta ciencia”.

Cuestionado sobre si fue el Gran Telescopio Canarias la culminación de todo el trabajo que realizó durante más de 50 años, Sánchez reconoció que “fue una gran batalla ganada. Me quedo con todo el trayecto en estos años, y con haber entusiasmado a tanta gente. He tenido la visión de futuro y se lo he hecho creer a mucha gente, y entre todos lo hemos hecho posible”, finalizó.

El Grantecan significa la madurez del IAC

Para el actual director del IAC, Rafael Rebolo, el Gran Telescopio Canarias supuso “la madurez del Instituto, y demostrar al mundo que España ya tenía la capacidad tecnológica para hacer un instrumento que solo Estados Unidos había hecho antes”, reconoció.

En el plano científico, estos 10 años de funcionamiento del mayor telescopio óptico-infrarrojo del mundo “han supuesto el logro de muchos resultados de primera magnitud que estábamos obligados anteriormente a hacer fuera del país, y que hemos hecho en nuestra tierra, con nuestra gente, compitiendo con los mejores del mundo”.

Para el astrofísico cartagenero, “el Grantecan supone realmente tener un vehículo Fórmula 1 para estar en la cabeza de la investigación. Hemos hecho nuestro propio monoplaza para competir en el Mundial y luchar en los primeros puestos”.

Rebolo reconoció el esfuerzo de todos los que hicieron posible esta gran infraestructura y enfatizó el compromiso del IAC con este telescopio: “Desde hace 10 años ha estado en la cabeza de la ciencia. Vamos a seguir haciendo posible que continúe siendo así, con un programa avanzado de instrumentación para la nueva década. Seguiremos trabajando en las mejoras sucesivas” para que siga a la vanguardia de la astrofísica.

Por su parte, Pedro Álvarez, que fue el director del Gran Telescopio Canarias (Grantecan) desde que arrancó el proyecto en 1998 hasta su jubilación, reconoció a EFE que “las rodillas flaqueaban” ante un reto que se ha convertido en éxito. Al principio “se trataba de una aventura en la que, si bien sabíamos lo que había que hacer, te echabas las manos a la cabeza y decías ¡Dios mío, dónde nos hemos metido!”.

Álvarez hizo hincapié en que no se trata solo del telescopio más grande construido por España, sino que también fue la primera vez que Europa construyó un telescopio de 10 metros con espejos segmentados.

Hermoso, Martín y Saavedra “empujaron”

Según Pedro Álvarez, el primero político convencido en el proyecto fue el entonces presidente del Gobierno canario, Manuel Hermoso, y luego Adán Martín, “que empujaron” para que el Ejecutivo central también “tirara del carro”. También intervino mucho el que era ministro de Educación y Ciencia, Jerónimo Saavedra, y los fondos con los que se comenzó la construcción llegaron con el Gobierno de José María Aznar, comentó.