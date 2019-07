“Intentamos ser lo más reales posible y conseguimos llegar a la gente así”

El Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña acogió anoche la última charla del Foro Enciende las Redes con la cantautora y escritora Zahara y el escritor Roy Galán, bajo el título Artistas en la nube. Ambos coinciden a la hora de afrontar cómo utilizar las redes sociales. “Nosotros nos movemos bastante parecido en las redes. Tenemos un concepto similar que creo que se basa en la honestidad y en el cariño”, explicaba Zahara en un encuentro previo con periodistas. “Hemos intentado ser lo más reales posible y hemos conseguido llegar a la gente así. Mientras todas las fotos tenían que ser retocadas y supermonas, yo publicaba mis stories con mi moño, sin duchar. Y cuando todo el mundo se quejaba, pues Roy estaba hablando sobre la revolución del amor y expandirse desde el bien”.

Para el escritor, todo tiene que ver con una forma de utilizar las herramientas, no a contracorriente, pero “sí marcando una línea honesta, viendo que dentro de todo lo que nos rodea hay algo que tiene que ver con mostrar la realidad. Yo no quiero contribuir a esta bola de mierda que hay en las redes sociales y que tiene que ver con una falta de escrúpulos total a la hora de mostrar la realidad”.

Incidieron en la necesidad de los likes que tiene nuestra generación, “la búsqueda continua de gustarle a todo el mundo y ver la cantidad de likes y comentarios que tiene cada uno”, señaló Zahara. “En la gente más joven, en clase, todo el mundo sabe el número de seguidores que tienen sus compañeros”, añadió Roy. “Al final todo eso que tiene que ver con la autoestima” explica que somos seres “que buscamos continuamente la aceptación. Esto lo único que hace es que si estás en el lado bueno, lo potencia, y ocurre lo mismo si estás en el lado malo”, y esos likes son, al final, una forma de medir tu popularidad, explica Roy, “Y eso me parece muy peligroso a ciertas edades”.

En cuanto a las marcas que contactan con ellos para hacer promoción por redes, ambos están de acuerdo en que respetan mucho la profesión de influencer, pero “es distinto crear un contenido concreto artístico. A mí me pasa como a Zahara, que yo respeto muchísimo la palabra, la escritura y lo que generan, y para mí es un lugar de libertad absoluto. Es donde más puedo ser yo y no quiero que nada lo condicione de alguna manera. Por eso existe la creatividad”, a lo que Zahara añadió que “en el momento en el que esa búsqueda de ti mismo esté condicionada en que te lean más, vender más… No significa que no quieras que pase, pero no a costa de lo que estás creando”.

Preguntados sobre si se pensaban dos veces lo que publicaban en Twitter o Instagram, Zahara afirmó que si eran cosas en las que se le podían malinterpretar “sí, porque me da mucha rabia”. Roy, por su parte, no, pero ambos coincidieron en que en este mundo de redes “no puedes no equivocarte, no puedes tener un sentido crítico”, porque te linchan.