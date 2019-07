Juliana Cardozo, último refuerzo de la UDG Tenerife Egatesa

La UDG Tenerife Egatesa cerró la plantilla para el curso 2019-2020 con el fichaje de la defensa internacional brasileña de 27 años Juliana Cardozo Jujuba, que firma por una temporada prorrogable a dos más. La nueva jugadora procede del Iranduba-AM (Brasil).

En declaraciones a la web oficial del club sureño, la brasileña se mostró muy satisfecha por el fichaje con la UDG Tenerife Egatesa. “Estaba jugando en la Liga brasileña cuando me informaron del interés del Egatesa. Es un gran club en España y tener la oportunidad de jugar en una de las mejores ligas del mundo es increíble. Del equipo conozco a Joyce y a Aline y mi principal objetivo será ayudar a que el club consiga todos los éxitos posibles. Todavía no he llegado a España y ya siento el cariño del club. Tengo muchas ganas de llegar ya a Tenerife y ponerme a trabajar con el resto de compañeras. Me gustaría aprovechar la ocasión para dar las gracias a mi familia por el apoyo que me han brindado y al presidente del Tenerife Egatesa, Sergio Batista, por confiar en mí”, afirma Jujuba.

El último refuerzo del Tenerife Egatesa se incorporará el próximo 31 de julio con el resto de compañeras para comenzar la pretemporada 2019-2020.

Con los fichajes de la centrocampista grancanaria María Tejera, de la delantera serbia Allegra Poljak y la defensa brasileña Juliana Cardozo, David Amaral cuenta con una plantilla competitiva para hacer frente a la exigente Liga Iberdrola y a la Copa de la Reina.

Lo más importante es que el club sureño mantiene el armazón que le ha llevado a copar los primeros puestos en la élite del fútbol femenino español. Una plantilla y un entrenador que tendrán la difícil misión de igualar o mejorar el cuarto puesto del curso pasado, aunque el objetivo es la permanencia.

Tampoco hay que obviar que la cantera estará muy presente en la primera plantilla con Aleksandra Zaremba, Paola Hernández y Aithiara Carballo. Y el filial que jugará por primera vez en categoría nacional

La Liga Iberdrola arranca el fin de semana del 8 de septiembre, y en los próximos días se sabrá el calendario. Habrá que estar pendiente a ver en que fechas vienen a La Palmera los históricos FC Barcelona, finalista de la Champions League, el Atlético de Madrid, campéon de la Liga Iberdrola y del Athletic Club, el club más laureado del fútbol femenino español.

El conjunto de David Amaral participará en el mítico trofeo Teresa Herrera de La Coruña, el próximo 10 de agosto, ante el Dépor ABANCA, recién ascendido a la Primera División. Además, jugarán amistosos contra equipos cadetes y juveniles.