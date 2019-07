La capital tinerfeña también se sumará a la declaración de emergencia climática

Tras el cese de actividad de la Refinería de Santa Cruz, uno de los mayores focos de contaminación desapareció de la capital, pero no el único. “En Santa Cruz nunca dejará de ser un problema la contaminación. Tenemos un puerto, la entrada de vehículos pesados a Santa Cruz y estamos en un entorno frágil al ser una Isla”, defiende el concejal de Medio Ambiente capitalino, Florentino Guzmán Plasencia, quien avanza que, ante esta realidad, Santa Cruz también se sumará a la declaración de emergencia climática que La Laguna ya aprobó y que el Gobierno de Canarias adoptará en breve. “En Santa Cruz, además de declarar la emergencia, algo a lo que este Ayuntamiento se tiene que sumar, lo importante es ejecutar acciones en diferentes áreas que realmente apuesten por mejorar el entorno”, explicó a DIARIO DE AVISOS. El edil pone como ejemplo la cita deportiva Santa Cruz Extreme. “En esta prueba incorporamos por primera vez el cálculo de la huella de carbono con el objetivo de que sea una actividad neutra con el carbono”. Se refiere Guzmán a que este cálculo de la huella de CO2 servirá para hacer una repoblación de árboles que compense esa cifra.

Pero no solo habla el edil de pruebas deportivas, sino de cualquier actividad que desarrolle el Ayuntamiento. “También pensamos en un Carnaval con una marca medioambiental, por ejemplo, en el uso o no de plásticos, o que nuestras obras tengan productos o medidas ambientales. En definitiva, se trata de sumar para reducir el impacto de nuestra actividad, y, por supuesto, concienciar sobre las políticas medioambientales”.

El también concejal de Seguridad y Movilidad de Santa Cruz recuerda que “somos una ciudad que también es un gran parque, que es el de Anaga, que tenemos el mayor litoral de toda la Isla, con deficiencias en cuanto a la gestión del agua, así que tenemos que ser conscientes de que hemos de realizar, de forma urgente, acciones de políticas medioambientales, y siempre desde la transversalidad”. Con estas premisas, desde el área de Medio Ambiente, Guzmán se ha marcado una serie de objetivos para estos cuatro años de mandato. “Tenemos que desarrollar la Reserva de la Biosfera, es una marca que tenemos que impulsar, al igual que trabajar en la Reserva Marina de Anaga. Todo ello junto a políticas efectivas con el clima”.

Playas

Como edil responsable también de Salud Pública, cree que aún hay mucho margen de mejora en las playas capitalinas. Así, en Las Teresitas entiende que hay que apostar por mejorar la limpieza o la señalización. “Tenemos diferentes playas en las que desarrollar políticas medioambientales. Es cierto que contamos con diferentes necesidades como, por ejemplo, la coordinación del tráfico en puntos de las playas de Anaga, los mismos en los que necesitamos reforzar la seguridad con la presencia de Cruz Roja, por ejemplo, pero, sobre todo, lo que necesitamos es que haya una mayor concienciación de todos los usuarios”.

En esa concienciación, preguntado por si es partidario de que se fume en las playas o que haya espacios específicos para perros, Guzmán señala que es partidario de que se prohíba fumar en las playas. “Soy partidario en general de que no se fume en los espacios públicos, incluida la playa, un entorno en el que además la contaminación de las colillas es un añadido más de deterioro medioambiental”. En cuanto a los perros, “ahora mismo no tengo ningún proyecto en ese sentido, pero, al igual que no soy partidario de que se fume en los espacios públicos, no lo soy de playas temáticas”, concluyó.