Cine

La película canaria ‘La estrategia del pequinés’ gana su primer premio internacional

Competía en la Sección Oficial del Festival, con largometrajes como "Fuori Centro" (2019), de Sandro Fabiani, "Il sole sulla pelle" (2019), de Massimo Bondielli, "The Forest" (2019), de Viktor Gasic y "Voice of the wolf" (2019), de Alberto Gelpi