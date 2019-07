Los kioscos de Las Teresitas piden una ordenanza específica

Los kiosqueros de Las Teresitas quieren alejarse de cualquier polémica y piden que, para ello, la regulación de la actividad que desarrollan en la playa venga recogida en una ordenanza específica, que les permita adaptar el servicio que prestan al entorno de la costa chicharrera. Rechazan que los problemas denunciados por los vecinos y relacionados con el ruido tengan su origen en los kioscos, apuntando directamente al botellón y a la venta ambulante como los causantes. Así lo expresó ayer la Asociación de Hosteleros Kioscos Las Teresitas, en la que se integran los negocios playeros.

Los concesionarios de estos espacios aseguran que determinadas medidas que se aplican en el centro de la ciudad no son trasladables a la playa, por lo que se hace necesario una adaptación a la actividad que desarrollan. La asociación asegura que se han dirigido a la Gerencia de Urbanismo para expresar esta necesidad, además de exponer una serie de peticiones que repercutirían, defienden, en una mejora del servicio que ofrecen. Entre esas medidas que debería aplicar el Ayuntamiento está, precisamente, la “erradicación” del botellón que se practica en el aparcamiento, así como un mayor control e inspección de la venta ambulante.

Consideran que es urgente que se les conceda una ampliación de horarios, de forma que puedan cerrar a la doce de la noche y no con la caída del sol, tal y como establece la concesión de estos nuevos kioscos. También solicitan que se les permita incrementar el límite de decibelios, que ahora está fijado en 85, y que, aseguran, solo el ruido de los generadores ya lo supera. La instalación de un almacén en la parte trasera del kiosco y que se les permita cerrar la zona de servicio (la terraza) con un material transparente que proteja del viento a los clientes completan su listado de peticiones urgentes.

Estos cinco puntos, según la asociación, deben complementarse con otras medidas que tienen que ver con el día a día de la playa. Desde la señalización de puntos de recogida selectiva por toda la playa, y no solo al principio, pasando por la autorización puntual de música en directo o la autorización de vados de carga y descarga, frente a cada uno de los kioscos, hasta el apoyo para instalar placas fotovoltaicas, son algunas de esas mejoras que solicitan. Toda esta lista de peticiones la concluyen con una petición a Urbanismo para que les conceda una ampliación del plazo de la concesión, ya que, defienden, “por motivos ajenos a nuestra voluntad, es evidente que no se alcanzarán de manera efectiva los cuatro años de explotación previstos en los pliegos”.

Quejas vecinales

A esta lista de peticiones, la asociación quiso destacar su rechazo a cualquier tipo de enfrentamiento con los vecinos. “Desde la apertura de este nuevo concepto de negocio, se están haciendo reajustes en la aplicación de la normativa, tanto por los miembros de esta asociación como por los miembros de la Corporación local, y todo ello con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a todos los usuarios que acuden a la playa de las Teresitas”, señaló. “Esto, a veces -continuaron-, ha dado lugar a acciones como la más reciente del levantamiento de actas a varios de los asociados”. Insisten en que “los kiosqueros de Las Teresitas no somos el enemigo y mucho menos se nos debe criminalizar por actos o acciones que no dependen ni fomentamos, todo lo contrario, los combatimos y proponemos soluciones”. “La playa de Las Teresitas no solo es un foco turístico, sino es la playa del pueblo chicharrero y del barrio de San Andrés. Al que nos han querido enfrentar”, añadieron.

La asociación de kiosqueros anuncia una reunión con los vecinos para que “nos hagan llegar sus quejas o propuestas y poder ayudarnos los unos a los otros”, y concluye, señalando que, “en todo momento, desde la asociación hemos mostrado nuestra colaboración e iniciativa en mejorar el servicio. Por eso decimos hoy no al acoso y derribo, busquemos soluciones y mejoremos”.