Marcos Ledesma: “El Campitos está llamado a estar entre los favoritos”

El puntal de Valle de Guerra Marcos Ledesma defenderá la próxima temporada los colores del Club de Lucha Campitos, un anhelo de los capitalinos que se cristalizó en los últimos días. El puntal A lagunero llega con “mucha ilusión y ganas” de dejar atrás la última temporada, marcada por las molestias físicas.

“Estoy contento, con la moral cargada para comenzar la próxima temporada”, afirmó Ledesma, que aseguro tener “ganas de empezar esta nueva etapa en el Campitos”.

Cuestionado por su salida del Chimbesque, Marcos afirmó que “creía que podía continuar en San Miguel, pero el club no lo consideró así. Para mí fue una pequeña desilusión, porque se me quedó la espina clavada de no haber ganado un título esta temporada. Y más si cabe cuando nos clasificamos para la final de Copa, pero fuimos apeados por temas extradeportivos. Nos quedamos rascados. Ellos consideraron que no debería continuar y busqué alternativas. Estoy contento por fichar por un club como el Campitos, que siempre se interesó por mí, y sabía que terminaría algún año, pues son buenos amigos”.

Ledesma recibió ofertas de varios equipos de todo el Archipiélago, pero decidió continuar en la Isla por la familia y el trabajo. “Agradezco a todos los equipos que se interesaron por ficharme, tanto en Tenerife como en La Palma, Gran Canaria o Fuerteventura, pero para mí es primordial, hoy en día, estar cómodo y feliz, para poder disfrutar de la lucha, rendir. Me quedó la pena de poder fichar fuera de Tenerife, pero antes de que me retire me gustaría probar otras competiciones. La que más me atrae es Fuerteventura, pero allí está ahora mi hermano Eusebio y no considero que sea el momento, aunque ya hemos dicho que si nos toca enfrentarnos, lo haremos sin problemas”.

Cuestionado por sus nuevos compañeros, Ledesma afirmó que “creo que tengo al mejor puntal C, Miguel Pérez, y al mejor destacado A, Mario Hernández, y cuando cojamos la forma el Campitos estará llamado a estar en la parte alta”.