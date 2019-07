Ojo: ‘Maldito Bulo’ desmonta los 6 timos más frecuentes en España

Ninguna empresa nos regala nada si no pueden obtener algún beneficio. Eso parece que lo tenemos claro. Sin embargo, ¿A quién no le pica el ‘gusanillo’ de comprobar la veracidad de ese mensaje que llega a nuestro móvil con el típico “¡Enhorabuena, has sido el afortunado!”? El portal Maldito Bulo ha elaborado un extraordinario trabajo desmontando los seis timos más frecuentes en España, que han sido diseñados exclusivamente para robarnos nuestro dinero a través de las redes sociales, whatsapp, sms, encuestas de Google o web mutantes, entre otros canales de difusión.

Las encuestas de Google Docs

Es raro que piquemos en ellas, pero, claro, si nos dicen que nos van a regalar 100 euros para gastar en Mercadona, al menos nos lo pensamos. Cabe destacar que este bulo no solo concierne a un Mercadona ficticio, ya que también se han visto implicados falsos Leroy Merlín. El modo de timarnos a través de una encuesta de este tipo es que se te exige que proporciones tus datos, cuando lo que estás haciendo realmente es aceptar una suscripción de 70 euros al mes a cambio de juegos online de la empresa CoGameStar.com.

Falsos regalos por correo electrónico

El repunte de los correos electrónicos enviados supuestamente por Amazon se dio en la pasada época navideña. En este mail nos llegaba un pequeño texto avisándonos de que habíamos sido elegidos para recibir un regalo. Solo teníamos que hacer ‘click’ sobre un hipervínculo y, nuevamente, rellenar un formulario con nuestros datos. Este timo no perseguía, a priori, y según Maldito Bulo, obtener nuestro dinero directamente, sino quedarse con nuestros datos.

Cadenas de Whatsaap

A veces recibimos cadenas de Whatsapp en las que se nos informa de que hemos sido seleccionados para testar un producto de una gran empresa. Estas promociones falsas se dan en nombre de entidades y productos como los de Nespresso, pero también implica a otras marcas.

Sorteos de Facebook

Si la página no es oficial, lo más probable es que se trate de un bulo, así que mantén tus ojos muy abiertos ante este tipo de sorteos. El caso más sonado vuelve a implicar a un supuesto Leroy Merlín, que regalaba un teléfono si participabas en un sorteo en Facebook. Sorprendentemente, dicha falacia llegó a obtener 76.000 compartidos, si bien, la citada empresa confirmó a Maldito Bulo que nunca hacen sorteos.

SMS de Correos

Si te llega un sms de ‘Correos’ o ‘Media Markt’ diciéndote que estás en una lista de nombres entre los que se sortea un regalo, ni se te ocurra pinchar en el enlace. Correos ya ha confirmado que el objetivo de este timo es quedarse con tus datos personales y financieros.

Web mutantes

Castient.com, ouyoul.com y luovir.com son webs que promocionan ofertas de dudosísima veracidad, que suelen actualizarse solas y que cuando pinchamos en ellas nos llevan a otras, eminentemente falsas. Son frecuentes los timos en nombre de “vuelos de Clase Premium Business” con los que presuntamente te obsequia Iberia, o bien la promoción de precios de un “kit de productos L’Oréal gratis”. Ambas empresas han confirmado que se trata de información falsa.