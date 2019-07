Panorama económico del nuevo ‘Gobierno de las flores’

El nuevo Gobierno de Canarias que ha salido del llamado Pacto de las Flores tendrá que enfrentarse a un panorama económico nada favorable. Una economía en desaceleración, un sector turístico en decaimiento, una tasa de desempleo que supera el 20% y un déficit de viviendas que eleva por las nubles el precio del alquiler, son algunos de los problemas a los que el cuatripartito formado por el PSOE, Nueva Canarias (NC), Unidas Podemos y la Asociación Gomera Independiente (ASG) de Casimiro Curbelo tendrán que enfrentarse nada más llegar al edificio de Presidencia de Gobierno a mediados de este mes de julio.

Después de unos años con datos positivos, el diagnóstico para este año es claro: 2019 será el de la desaceleración, puesto que ningún factor interno ni externo ayudará al crecimiento. Los vientos de cola que han impulsado la economía canaria durante los últimos años, como son la inseguridad de los mercados turísticos competidores, el auge económico mundial, la abundancia de liquidez y la bajada de los precios del petróleo, han cambiado de dirección y en su mayoría soplan de frente.

De ahí que las medidas económicas que en los próximos cuatro años adopte este nuevo Gobierno de progreso serán esenciales para aguantar el parón económico que se nos viene encima. El primero de los retos que tendrá que abordar el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres es la caída del principal sector productivo de Canarias: el turismo.

Por primera vez en los últimos 10 años, el sector turístico se ha comportado en Canarias peor que el resto de la economía, lo que detrae el potencial de crecimiento del PIB.

El número total de turistas que visitaron las Islas el año pasado descendió el 2,5%, según datos del Informe de Coyuntura Económica de CEOE-Tenerife correspondiente al último trimestre del año. La fuerte recuperación de destinos competidores como Turquía y Egipto, a lo que se añade la depreciación de la moneda turca, están afectando a las Islas y, además, lejos de concluir, la recuperación de estos mercados seguirá activa durante este año. El incremento de turistas que visitan estos destinos está por encima del 45%, lo que hace pensar que mercados como el de Canarias se resentirán mucho este verano.

Los hoteleros ya han dado la señal de alarma y aseguran que, a fecha de hoy, cuando ya se ha iniciado la temporada de verano, no se han colgado los carteles de lleno total en los establecimientos. Islas como Fuerteventura están sólo al 60% de su capacidad. La revolución en el transporte aéreo, con aviones que tienen que ser retirados, el precio del petróleo y la quiebra de algunas aerolíneas, así como las pérdidas económicas de importantes turoperadores para Canarias, como pueden ser Thomas Cook o la TUI, también han influido en esta bajada del turismo.

Además, el cambio climático que ha hecho que el invierno en países normalmente fríos sea menos duro, ha retrasado los viajes, sobre todo de los nórdicos. Los alemanes, con un país en recesión, también están apostando por el ahorro, y están viajando menos. La caída tanto de alemanes como de nórdicos está afectando especialmente a las Islas Orientales que están viendo como la cifra de turistas está cayendo por encima de la de Tenerife, donde el mercado británico es el rey. En este caso, el brexit, no está afectando tanto, a la espera de lo que ocurra con la salida definitiva del Reino Unido de la UE programada para el mes de octubre.

Lo que es seguro es que el nuevo Gobierno tendrá que buscar alternativas sostenibles y diferenciadoras para hacer de Canarias un destino de calidad, más allá del sol y playa.

Junto a este reto, el nuevo Gobierno se enfrenta a una tasa crónica de paro que supera el 20% y a un sector privado que, por primera vez desde el año 2008, destruye empleo. Conjugar la reestructuración del mercado laboral con la aplicación de la subida, hasta los 900 euros, del salario mínimo interprofesional, será clave en los próximos años para que los ciudadanos accedan a un empleo digno. Para ello, tendrá que incidir en sectores alternativos al turismo como la industria o la construcción.

En este sentido, este último sector es uno de los que más se ha recuperado de la crisis y para mantener su enorme capacidad de generar empleo habrá que incentivar la licitación y la obra pública, especialmente, en el sector de la vivienda. En estos momentos, puede existir en las Islas un déficit de más de 15.000 viviendas, lo que esta aumentando por momentos el precio del alquiler. Sacar al mercado todas aquellas viviendas desocupadas o pertenecientes a fondos de inversión y habilitar suelo para la construcción de vivienda pública será también otro reto clave para el nuevo gobierno.

Pero el mayor reto, sin duda, es reducir la brecha de renta per cápita que hay con el Estado (81%), una diferencia que en el año 1999 era tan solo del 99,6%.

Estos son algunos de los indicadores económicos que el nuevo Gobierno de progreso tendrá sobre la mesa y tendrá que enderezar. Dentro de los acuerdos adquiridos en el Pacto de las flores ya se vislumbra hacia donde va a caminar la política económica y fiscal de este Ejecutivo se encuentra: un Plan Canario de Empleo, la modernización del sector turístico apostando más por la calidad que por la cantidad, la implantación de una tasa turística finalista, un nuevo decreto de vivienda vacacional, así como la implantación de la industria audiovisual y la economía azul. En materia impositiva las propuestas van encaminadas a la lucha contra el fraude, más imposición medioambiental y que pague más el que más tiene. La renta básica también está sobre la mesa, aunque ésta será más difícil de aplicar.

Desde luego, el panorama económico actual de las Islas no es bueno. No es el peor escenario posible, pero desde luego no es el ideal que le hubiera gustado encontrarse a cualquier Gobierno.