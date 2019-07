Peligro: este es el punto más débil para hackear un iPhone

Un equipo de “cazadores de fallos” que trabajan para Google puso al descubierto el punto más débil del iPhone: la app iMessage.

El equipo, llamado Google Zero, afirma que encontró cinco errores en el servicio de mensajería que haría a los iPhone extremadamente vulnerables para un hacker. En un caso, los investigadores del gigante de las búsquedas (cuyo sistema Android es la principal competencia del iOS de Apple) dijeron que la vulnerabilidad era tan grave que la única forma de rescatar un iPhone que había sido atacado sería eliminar todos los datos que tenía almacenados.

Otra de las fallas, dijeron, permitiría que se hicieran copias de los archivos de un dispositivo sin la autorización del propietario. La semana pasada Apple corrigió estos errores, pero los investigadores afirman que encontraron una sexta falla que no ha sido corregida con la más reciente actualización del sistema operativo. “Eso es bastante inusual”, comentó el profesor Alan Woodward, experto en seguridad cibernética de la Universidad de Surrey, en Reino Unido. “Es tal la reputación del equipo de Google Zero que vale la pena tenerla en cuenta”, indicó.

El proyecto Zero se estableció en julio de 2014 para descubrir vulnerabilidades cibernéticas que estuvieran pasando desapercibidas. En otras ocasiones, Zero alertó a Microsoft, Facebook y Samsung, entre otros, sobre problemas con su código.

Actualización urgente

Si los piratas informáticos descubren la falla que no ha sido reparada, podrían bloquear una aplicación o ejecutar comandos propios en iPhones, iPads y iPod Touch. Apple no ha comentado sobre este problema específico, pero ha instado a los usuarios a instalar iOS 12.4, la versión más reciente de su sistema operativo. Esta actualización apunta a solucionar otros hallazgos de Google Zero, así como una gama más amplia de fallas y amenazas. “Mantener su software actualizado es una de las cosas más importantes que puede hacer para mantener la seguridad de su producto”, dijo Apple en un comunicado.