PSOE, Cs y Podemos se blindan ante el rumor de un ‘tamayazo’ real

Los consejeros insulares del PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias han optado por blindarse, por cerrar filas, ante los rumores de un posible tamayazo real, es decir, ante la posibilidad de que alguno de sus miembros reciba algún tipo de propuesta que le haga cambiar su voto a última hora y destruya la posibilidad de que la regeneración política de Canarias no se extienda al Cabildo más importante del Archipiélago, que no es otro sino el de Tenerife. No en balde, se trata de una de las principales corporaciones locales de toda España, dado que muy pocas suman un presupuesto que excede, con holgura, los 1.300 millones de euros.

Son, precisamente, esas cuentas tan abultadas lo que dan consistencia a los continuos rumores sobre esa posibilidad real de una sorpresa de última hora, habida cuenta de que, precisamente, en los últimos casos siempre ha sido Coalición Canaria la favorecida.

A este respecto, cabe recordar que en la historia democrática reciente del Archipiélago se han producido varios acontecimientos algo sospechosos sobre el devenir de algunas mociones de censuras, sobre todo, en la isla de Tenerife. Si nos ceñimos al último mandato, 2015-2019, hay dos episodios en los que los cambios repentinos de algunos de sus protagonistas propiciaron alteraciones de gobiernos en municipios, como fueron los casos de Granadilla de Abona y de Tacoronte.

Granadilla, Tacoronte

En el primero de estos municipios, Coalición Canaria presentó en septiembre de 2016 una moción de censura en Granadilla de Abona con el apoyo del Partido Popular y del por aquel entonces concejal de Ciudadanos, Arquipo Quintero, que desbancaba de la Alcaldía al socialista Jaime González Cejas.

Quintero ocupaba en ese momento la Comisión de Quejas y Reclamaciones del citado Consistorio, aunque los nacionalistas lograron convencer al exconcejal naranja en virtud de los casos de presunta corrupción en los que estaban involucrados varios ediles socialistas, entre otros, el propio alcalde socialista. Curiosamente, y a pesar de romper con el acuerdo firmado con los socialistas, en aquel entonces la dirección de la formación naranja consideró el pacto de Quintero con CC “una excepción, un hecho puntual” que no traspasaba la línea roja marcada por el partido tras las elecciones autonómicas y locales de 2015 de no respaldar a fuerzas nacionalistas o independentistas en las instituciones.

Poco por saltarse

Como es sabido, a Ciudadanos le quedan pocas líneas rojas por no traspasar en las Islas, donde la decisión de Madrid de subordinar el partido a los designios de Coalición Canaria, pese a las promesas de la campaña electoral, no han sido seguidas por sus consejeros insulares (Enrique Arriaga y Concepción Rivero), quienes permanecen fieles a su compromiso con sus votantes. Aunque parezca increíble por lo que de desprecio a la ciudadanía supone, ello les ha supuesto que, en caso de respaldar la censura en el Cabildo de Tenerife, se les abra un expediente disciplinario por parte de un partido que pierde dirigentes y militantes cada día, dado el bandazo de la dirección estatal.

En lo que respecta al segundo de los municipios citados, cabe recordar igualmente que el alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (Coalición Canaria), sedujo en enero de 2017 con un puesto en el grupo de Gobierno tacorontero a Honorio Román Marichal, concejal de Sí Se Puede, justo cuando la moción de censura contra Dávila se estaba ya configurando. Este movimiento bloqueó definitivamente cualquier opción de desbancar a Dávila de la Alcaldía tacorontera, lo que finalmente ha ocurrido en cuanto los votantes tuvieron ocasión de manifestarse sobre lo sucedido en el reciente mandato.

24 horas

Lo cierto es que, dados los antecedentes, el PSOE ha optado por reunir a todos sus consejeros insulares para que pasen la noche de hoy, la anterior a la votación, en un hotel donde puedan descansar sin ser importunados por este tipo de ofertas de última hora.

Dicha medida no ha sido adoptada, que se sepa, ni en Ciudadanos ni en Sí Podemos Canarias, aunque en ambas formaciones se tiene plena confianza en sus consejeros, cuyo número es mucho más reducido que los del PSOE, y de ahí que sea más difícil de ser ‘convencidos’ a última hora.

Si todo marcha como se espera, Pedro Martín (PSOE) se convertirá mañana en el nuevo presidente del Cabildo Insular de Tenerife (el primero no nacionalista desde 1987) y gobernará junto a los dos consejeros de Ciudadanos, dado que los de Sí Podemos Canarias no se sumarán a este equipo de gobierno pero sí apoyarán la referida moción de censura, en justa correspondencia con las promesas que hicieron a sus votantes de que sus apoyos serían en favor de la regeneración política en las Islas.