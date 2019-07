Roger Hodgson, preparado para tocar en el Santiago Martín

Las melodías de los míticos Supertramp sonarán este sábado en el Pabellón Santiago Martín de la mano de uno de sus fundadores: el vocalista y compositor Roger Hodgson (Inglaterra, 1950). En una entrevista con DIARIO DE AVISOS publicada el pasado mes de junio, el artista británico afirmaba estar deseando pisar Tenerife, de donde posee grandes recuerdos, además de tener muchas ganas de tocar grandes clásicos como The Logical Song, Breakfast in America, Dreamer, School, Take the Long Way Home, Give a Little Bit o It’s Raining Again.

Esta parada en Canarias (mañana toca en Gran Canaria) coincide con el 40 aniversario del primer álbum de Supertramp, Breakfast in America. “Es difícil de creer que hayan pasado 40 años ya, y que estas canciones sigan sonando tan frescas hoy como lo hicieron cuando las escribí. Aquellos tiempos fueron increíbles para la música”, asegura Hodgson.

En cuanto al legado del grupo, el británico reconoce que fueron capaces de crear uno maravilloso en la historia de la música. “Supertramp vive en el corazón y los recuerdos de la gente hoy en día. Yo, personalmente, creo que una gran canción o una gran pieza musical va a durar para siempre. El vehículo o la banda que la toque no es lo importante. Por lo tanto, personalmente creo que fui capaz de crear un legado maravilloso para la historia de la música mientras estaba con Supertramp”.

Su carrera musical en solitario también es destacable. El disco al que le tiene más cariño es In the Eye of the Storm, pero asegura que Open the Door también es una muy potente colección de canciones “y tiene un hermoso espíritu igualmente. De hecho, hay un tema que pertenece a ese álbum, que se titula Death and a Zoo, que cuando lo toco en los conciertos se roba el show”. Precisamente sobre tocar en directo, como hará este sábado, lo que más valora es “ser capaz de llevar a la gente lejos de sus problemas durante dos horas, es un regalo maravilloso que afortunadamente soy capaz de ofrecer”.