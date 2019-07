Sal y pimienta: Bodegas Torres cumple 50 años en Canarias

Bodegas Torres cumple 50 años de su presencia en Canarias, un viaje que comenzó con la luna de miel de Miguel Torres y Waltraud a Gran Canaria, en el que descubrieron las enormes posibilidades que ofrecía este archipiélago. Hoy la empresa, que se denomina Familia Torres, está dirigida por su hijo Miguel Torres Maczassek, quien se reunió días atrás con los medios de comunicación para explicar los proyectos de futuro de esta gran empresa vinícola y de distribución. Torres estuvo acompañado por dos representantes de la empresa en la Isla, como son Javier Galván y Toribio Careno.

La Refranera, lugar elegido para presentar los vinos

El restaurante La Refranera, sito en la calle Emilio Calzadilla, número 3, de Santa Cruz de Tenerife, fue el escenario elegido para presentar algunas referencias de Bodegas Torres, que, por cierto, el próximo año cumple el 150 aniversario de su fundación. La selección de vinos fue un Estelado Rosé 2016 (elaborado en Chile); un DO Penedés Forcada 2017 (este blanco, de guarda, es el resultado de la recuperación de varietales que se creían desaparecidas y que aún no se comercializa); un DO Conca de Barberà Milmanda 2016, un DO Costers del Segre Purgatori 2014, y, por último, un DOQ Priorat Secret del Priorat 2014. El restaurante, de Paula Santos y Juan José Agudelo, que abrió hace cuatro meses, elaboró un menú consistente en una brocheta de salmón marinado, gamba blanca, fruto rojo y mayonesa de wasabi; tartar de cangrejo real con guacamole; chipirones, carabinero almejas de Carril y papa negra; magret de pato con higos y parmentier de papa negra y trufa, y de postre, un brownie de chocolate con nueces y sorbete de frambuesa.

La chef Carme Ruscalleda, Premio Homenaje en Gastronomika

San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country 2019 entregará su gran Premio Homenaje a la chef catalana Carme Ruscalleda. Asimismo, el hombre fuerte de Alain Ducasse en Plaza Athénée (París), Denis Courtiade, recibirá el Gueridón de Oro 2019, y Cristina Jolonch, el Premio Internacional de Periodismo Gastronómico Pau Albornà i Torras. La organización ha desvelado los nombres de los tres galardones principales que se otorgan en este congreso gastronómico, que se celebrará del 6 al 9 de octubre en la capital guipuzcoana.

Jolonch, periodista de La Vanguardia, acaba de publicar un libro, De carne y hueso, donde entrevista a 40 profesionales de la cocina que responden con sinceridad, tal y como ella les pidió. Editado por Libros de La Vanguardia, recoge los hitos de la gastronomía de las últimas décadas.

La Universidad de La Laguna enriquece al sector vinícola

La Universidad de La Laguna clausuró la quinta edición del Curso de Especialista en Gestión Enoturística y Análisis Sensorial de Vinos, que promueve su Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, en coordinación con la Fundación General de esta institución académica. En el salón de grados de la Facultad de Farmacia se entregaron los diplomas acreditativos a los 68 alumnos que han finalizado el programa.

La guindilla

Pepe Rodríguez, jurado de MasterChef y chef de El Bohío, me aseguró un día en El Cedro (La Gomera), durante el rodaje de El chef viajero, que él cocinaba mejor que su madre, e incluso, que su abuela. “No se puede guisar como hace 20, 30 o 40 años. Ni son los mismos cultivos, ni son los mismos animales, ni la gente come y se organiza de igual manera”, decía. Por eso no se entiende que cuando uno va a un restaurante o pastelería, que lleva años abierto al público, pretenda buscar exactamente lo mismo. Amén de que la memoria gastronómica idealiza o destruye los recuerdos.