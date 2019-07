Santa Cruz activa la construcción de más de 1.000 aparcamientos en Cabo Llanos

La máxima con la que el equipo de gobierno de Patricia Hernández ha entrado en el Ayuntamiento de Santa Cruz es la de primero dar soluciones y después analizar la causa de los problemas. Al menos eso es lo que los distintos concejales están trasmitiendo a los funcionarios del Consistorio capitalino y a los propios vecinos. Ayer el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Juan Ramón Lazcano (Cs), en esa misma línea, anunció que ambas concejalías ya trabajan para solventar el problema de aparcamientos en Cabo Llanos que va a provocar la decisión del Centro Comercial Meridiano de comenzar a cobrar por sus más de 2.000 plazas de parking. Según detalló Lazcano a DIARIO DE AVISOS, “hemos dado ya la orden al área de Infraestructuras para que proceda a la licitación (de proyecto y obra) de los aparcamientos subterráneos del Parque Marítimo y del Palmetum”. Se trata de dos aparcamientos que suman más de 1.000 plazas, algo más de 600 en el Parque Marítimo, y más de 350 en el del Palmetum. “Esta es una solución a medio plazo, pero en el más inmediato también estamos actuando”, añadió Lazcano. Según el edil de Cs, “también se ha ordenado que se proceda a a redactar los proyectos para que los solares propiedad del Ayuntamiento en la zona de Cabo Llanos se puedan acondicionar en el mínimo tiempo posible”. Se refiere el edil a que se arregle el terreno, se asfalte y se coloquen las barreras de acceso para que funcione como algo definitivo y no de forma temporal.

“En esa zona tenemos dos que son propiedad del Ayuntamiento y otros dos que no son nuestros, pero para los que ya hemos iniciando negociaciones para la cesión temporal”, detalló Lazcano. El edil enfatizó el trabajo que se está haciendo por parte de los funcionarios, tanto de la Gerencia de Urbanismo como de Infraestructuras. “Ya estamos en marcha con todo, revisando todos los solares que tiene el Ayuntamiento para dar una alternativa, una inmediata, que son los aparcamientos de superficie, y otra a medio plazo, que nos va llevar más de año y medio, pero eso ya está en marcha”. “Hasta ahora -continuó- no se ha tomado ninguna alternativa a todo esto que se podía producir, máxime si tenemos en cuenta que Meridiano solicitó la información en marzo”. “Lo cierto es que si el anterior alcalde no lo conocía, alguien se lo tenía que haber comunicado, añadió.

En cuanto a si Meridiano puede o no cobrar en base al convenio sobre el que hoy el Ayuntamiento informará en rueda de prensa, Lazcano se mostró prudente, ya que los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo aún están estudiando en profundidad su contenido. Y es que, según avanzó el edil de Urbanismo, existen dos convenios. “Hay un primer acuerdo en el que, efectivamente, se recoge que el Ayuntamiento, a cambio de facilitarles el acceso por una calle en la que no tenían ese acceso y realizar la obra, obtenía la cesión gratuita del aparcamiento”. Sin embargo, añadió Lazcano, “después se firmó un segundo convenio en el que se dice simplemente que van a tratar por igual a clientes del centro comercial que a visitantes, lo que facultaría al centro comercial para cobrar”. El edil admitió que tendrán que pedir una nueva valoración del contenido de los convenios.

Meridiano aún no ha solicitado el cambio de actividad

El concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, confirmaba ayer que el Centro Comercial Meridiano aún no ha presentado ninguna comunicación previa para proceder al cambio de actividad de su aparcamiento y convertirlo en uno de pago. Según detalló, en Urbanismo solo existe la solicitud de información a la Gerencia en la que se interesaba por saber si ese cambio era posible. La respuesta de la Gerencia fue que sí. Lazcano entiende que mientras esa comunicación previa no se solicite, algo que se puede hacer en cualquier momento, hay tiempo para aclarar las cosas sobre el aparcamiento.