Santa Cruz necesita construir 47 ‘parkings’ para cubrir su déficit

El anuncio del Centro Comercial Meridiano de cobrar por sus 2.000 aparcamientos a partir de septiembre ha puesto sobre la mesa, y de golpe, un problema que no por conocido deja de sorprender y no es otro que la falta de aparcamientos en Santa Cruz. En 18.000 cifró el nuevo equipo de gobierno el déficit de plazas en la capital, una cifra que ya viene recogida en el Plan General de Ordenación (PGO), el mismo documento al que tanto la alcaldesa, Patricia Hernández, como el concejal de Infraestructuras y Urbanismo, Juan Ramón Lazcano, apuntaron como el guion a seguir para solventar este acuciante problema. En superficie, en edificios subterráneos o en altura. Para residentes, rotatorios, en la periferia pero también en el centro. Asociados a los ejes de transporte público, a los grandes centros comerciales y a los núcleos poblacionales más densos. Así describe el PGO la estrategia a seguir para cubrir ese déficit y que se resume en una cifra, 47 nuevos parkings.

Así, esas 47 nuevas actuaciones proporcionarían 18.094 plazas, de las que 13.369 (el 74%) serían de carácter rotatorio y 4.725 (el 26 %) para residentes. De estos 47, 19 tendrían carácter exclusivamente rotatorio, 11 son sólo para residentes y 17 serían mixtos. En 31 de estos aparcamientos se construirán, además, 4.370 plazas vinculadas a los usos de los edificios donde se construyan.

Según la programación temporal, los aparcamientos debían empezarse a construir en los dos cuatrienios siguientes a la aprobación del PGO. Así, en los primeros cuatro años tenían que incluirse los proyectos que se encontraran en fase de ejecución o que fueran a cubrir mayores mayores déficit (Cabo Llanos, Plaza de España, Residencia, etc…), y se dejó para los otros cuatro años los que presentaran mayor dificultad de gestión o no fueran tan prioritarios. Según esta distribución temporal, en los primeros cuatro años se construirían 29 aparcamientos, quedando para el segundo cuatrienio 18 proyectos.

Estrategia

Para llegar a estas cifras, el PGO hace un análisis de la situación previa. Así, la estrategia de aparcamientos, junto a la de transportes públicos, “son las dos herramientas básicas para articular una política de movilidad que apueste por la recuperación de espacios libres para los peatones y reduzca la congestión del tráfico y sus inconvenientes en las áreas urbanas”.

Se establece que las nuevas plazas en régimen rotatorio deben ubicarse en las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, pero atendiendo también al papel que pueden desempeñar allí los transportes públicos. El documento admite que “no parece viable lograr el carácter de “disuasorio” (tipo park & ride) en los aparcamientos a ubicar en el término municipal”. Los motivos: “su escasa distancia al centro urbano y las posibilidades de aparcamiento en esa zona a un coste asumible dificultan en la práctica dicha modalidad”.

También se admite que la eliminación de la zona azul en el centro urbano hace que el aparcamiento en el viario se convierta en cautivo de los residentes y de los vehículos que acceden al centro a primera hora de la mañana, no existiendo prácticamente rotación en dichas plazas. La construcción de plazas subterráneas para residentes en los barrios con mayor déficit (El Toscal, Los Gladiolos, los barrios de Anaga etc…) permitiría ofrecer para rotación algunas plazas que hoy ocupan los residentes.

En cuanto a la estructura de esa nueva red aparcamientos, la establece el Plan General en tres grandes grupos y que son los vinculados a ejes de transporte; los que lo están a zonas de actividades; y, por último los destinados a residentes (por áreas urbanas). Los vinculados a ejes de transportes tienen que ver en primer lugar con el denominado eje del tranvía.

Suroeste y Rambla

Se contempla la creación de seis aparcamientos próximos a la línea 1 del tranvía, casi todos de carácter mixto (rotatorio y para residentes). Un segundo corredor se situaría en el cinturón Suroeste. Allí se prevé dos aparcamientos ubicados en el corredor para una futura línea del tranvía o, en su defecto, para carriles-bus sobre plataforma reservada, además del ubicado junto al Centro de Atletismo de Tíncer, con claro predominio del uso rotatorio. En el denominado cinturón Rambla la previsión es la de crear siete aparcamientos situados próximos al tramo de esta vía, debidamente espaciados para atender tanto al régimen rotatorio, (en cinco casos) como en su caso a residentes.

El segundo de los ejes en torno al que se desarrollará la red de aparcamientos del futuro en Santa Cruz de Tenerife, el de estacionamientos vinculados con zonas de actividades, empieza por detallar los vinculados al Puerto. Allí se contempla una actuación en la plaza de España, y uno en Muelle Norte todos ellos en régimen rotatorio. En la zona centro, donde ya existen cinco aparcamientos, se añadiría otro de los previstos en la plaza de España.

El Toscal y Tomé Cano

En El Toscal se prevé un aparcamiento con uso rotatorio y para residentes, aunque con mayor número de plazas para estos. En el ámbito del Estadio-Tomé Cano se proyectan tres nuevas actuaciones en torno a los equipamientos deportivos docentes. En Cabo Llanos, se pretende completar los ya construidos (Auditorio, Recinto Ferial y Parque Marítimo) con seis nuevos aparcamientos con amplia mayoría de uso rotatorio. El recorrido sigue hacia el Hospital de La Candelaria donde construir un estacionamiento en régimen rotatorio para los usuarios del centro además de las plazas vinculadas a los usos, y para residentes en una promoción de la zona. El litoral también se analiza, y en el caso de las playa de Las Teresitas, se incluyen las dos actuaciones previstas en el Plan de esta actuación urbanística con uso exclusivo rotatorio.

Residentes

El último de los ejes, el de los aparcamientos destinados principalmente para residentes se concentran especialmente en dos áreas estructurales: Anaga y Salud-Ofra. En la primera se contemplan dos actuaciones en el Suculum, tres en María Jiménez y una en San Andrés y Valleseco con todas las plazas para residentes. En la segunda se incluye dos proyectos en Los Gladiolos, uno en el Cruce de Taco y otro en Salud Alto, con plazas de residentes en tres de ellos y rotatorias en en tres de ellos. Asimismo, también se han propuesto actuaciones de aparcamientos en superficie en áreas urbanas que vienen a solventar el déficit existente en la actualidad en Santa Cruz .