Si viajas a Las Vegas debes saber que millones de saltamontes han invadido la ciudad

Las Vegas en estos días se parece más al relato bíblico de las plagas de Egipto que a la ‘ciudad del pecado’ como es conocida la urbe del juego estadounidense. Todo debido a una horda de saltamontes gigantes que ha invadido las calles y sorprendido a residentes y turistas.

Los insectos, que llegaron en manada a causa de la humedad, se han instalado en diversos puntos de la ciudad y son cientos los vídeos que han compartido los usuarios en redes sociales, atónitos por las nubes de estos saltamontes que se sienten atraídos por las luces.

Según ha comentado el entomólogo del Departamento de Agricultura de Nevada, Jeff Knight, se trata de saltamontes de alas pálidas que miden aproximadamente 3,8 centímetros y son muy comunes e inofensivos. “No tienen ninguna enfermedad, no pican y ni siquiera son una de las especies que consideramos un problema”, dice el experto que advierte que los insectos permanecerán al menos una semana más en Las Vegas y luego se moverán buscando una zona nueva.

So I guess grasshoppers really have taken over Las Vegas pic.twitter.com/x5n6HxWV30 — Brittani (@TheBrittWithAnI) July 26, 2019

Las Vegas was INVADED by grasshoppers last night wtf pic.twitter.com/HkOL5eE1W7 — desi (@desimanee) July 26, 2019