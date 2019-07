Tom Holland, actor de Spiderman, lamenta que no se hagan películas de superhéroes homosexuales

“El mundo no solo abarca al hombre blanco heterosexual y estas películas necesitan representar a más de un tipo de persona”. Se puede decir más alto, pero no más claro. Así de tajante se mostró el actor de Spiderman, Tom Holland, en una entrevista concedida a The Times. Y es que, según el intérprete británico, los superhéroes necesitan salir del armario.

El protagonista de esta nueva entrega de Marvel, Spider-Man: Lejos de casa, adelantó que habrá cambios significativos en las próximas películas de la compañía y aseguró que todos los colectivos sociales se verán representados en ellas.

Esta por ver si Holland también se refiere al filme que se estrenará en las salas españolas el próximo 5 de julio y que cuenta con la participación de otros actores relevantes como Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal o la estadounidense Zendaya.

De momento, sabemos que el Spiderman actual es heterosexual, ya que siempre estuvo enamorado de Mery Jane.

Por su parte, el director de la película, Jon Watts, indicó al actor británico que la idea que trata de plasmar en todas sus películas es mostrar una realidad como la de cualquier colegio de Nueva York, “una realidad muy diversa”. Todo está por ver.

