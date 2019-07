Una afectada por la avería del Fred. Olsen Express relata su calvario en Twitter

“Voy a contar mi triste historia de ayer”. Con estas palabras comienza a narrar la tuitera canaria el calvario vivido la pasada noche en un barco de la compañía Fred. Olsen Express que hacía la ruta Gran Canaria-Fuerteventura. La embarcación tuvo que regresar al puerto de partida debido a una avería y los pasajeros permanecieron más de 15 horas dentro del mismo.

En concreto, no fue posible atracar en el muelle majorero debido a un problema técnico en una de las waterjets (turbinas), lo que, unido a las condiciones meteorológicas adversas con rachas de viento superiores a los 30 nudos, hizo que se tomara la decisión de regresar.

“¿Podría alguien venir al Fred. Olsen y sacarme?”, preguntaba la usuaria en la red social mientras la desesperación aumentaba entre los viajeros.

Voy a contar mi triste historia de ayer. Abro hilo. Me despierto para hacer un examen sobre las 7:15, mi casera sobre 10:39 me toca y me dice que el año que viene no me quiere ahí porque no le gusta que tenga invitados en casa.

