‘West Side Story’ traslada Nueva York al Auditorio

Las calles de Nueva York de los años 50 se trasladarán al Auditorio de Tenerife los próximos 4, 5 y 6 de julio de la mano del mejor musical de la historia: West Side Story, un clásico con la maravillosa partitura del gran Leonard Bernstein y las hipnotizantes coreografías de Jerome Robbins.

La productora SomProduce, tras su éxito en Madrid y con grandes producciones a sus espaldas como Billy Elliot, se trasladan a la Isla con un montaje espectacular de una historia eterna. Y además, de máxima actualidad. Además de cumplirse el centenario del nacimiento de Berstein el año pasado, el mago Steven Spielberg ha elegido la obra para hacer el remake, que se estrenará en 2020. Y es que cuando una historia tiene los mejores ingredientes, “perdura en el tiempo”, dice el productor del musical José María Cámara. “Tienes por un lado a Shakerpeare con Romeo y Julieta. Ese drama es infalible y eterno. Después la partitura magistral de Leonard Berstein, que cambió el teatro musical cuando se estrenó, y por otro lado las coreografías míticas de Jerome Robbins. Todo esto hace que la obra sea válida en cualquier momento de la historia, cualquier país y cualquier cultura”, explica.

No solo la historia triunfó en el Hollywood de los años 60 (es el musical de mayor éxito en la historia, galardonado con 10 oscars en 1961), su banda sonora es el disco más vendido. “La gente cree que el disco más vendido de la historia, el que estuvo más tiempo en el número uno de las listas de EE.UU., fue Thriller de Michael Jackson y no es cierto. West Side Story estuvo durante 54 semanas en la Billboard mientras que Jackson estuvo 37”, detalla Cámara.

En cuanto al montaje que podrá disfrutar el público en el Auditorio de Tenerife, será exactamente el mismo que en Madrid. “Viajamos con 32 artistas sobre el escenario más 10 técnicos, porque tienen que manejar una escenografía complejísima, muy ambiciosa y espectacular con más o menos 15 cambios”, relata el productor. Además, la música es en directo, con catorce músicos que tocarán la partitura. “Berstein se tiene que escuchar en directo, no puede hacerse de otra forma”, añade.

El nivel de los actores también es altísimo. Los castings fueron tan duros y de una exigencia tan extrema que el actor David Álvarez, que interpretará a Bernardo en la adaptación de Spielberg, no pasó la prueba en Madrid. “Es una obra en la cual los actores tienen que ser bailarines extraordinarios. No solo vale bailar de un modo excelente, también tienen que cantar y actuar muy bien. En otros musicales puedes ser muy bueno en alguna disciplina y en otras no, pero en West Side Story tienes que ser muy fuerte en todas”, cuenta Cámara. “Hay que decir, en descargo de David, que es un actor muy bueno y cuando tú estás haciendo cine la cámara permite compensar algunas carencias, pero en el teatro no”.

“Todas nuestras funciones las adaptamos al español porque de esa manera el espectador comprende mejor el proceso de la trama y la experiencia en más enriquecedora”. La misma la ha realizado David Serrano y está tan bien realizada, que la versión de West Side Story que se estrena este jueves en el Auditorio de Tenerife tiene, además, la licencia internacional que la certifica como la única versión en español autorizada en el mundo.