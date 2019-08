Aurah Ruiz rompe su silencio sobre su ingreso en urgencias

La canaria Aurah Ruiz hizo saltar ayer todas las alarmas entre sus fans tras publicar una imágenes desde el hospital en sus stories de Instagram, con gesto cansado y la palabra “Mierda” sobre las mismas.

Las fotos preocuparon a sus seguidores ya que no se había revelado el motivo por el que se encontraba ingresada en urgencias.

Pero Aurah ha roto su silencio compartiendo una tanda de vídeos a través de sus stories en las que ha explicado, a medias, lo que la llevó al hospital y con el objetivo de tranquilizar a la audiencia.

“Me puse malita, me ingresaron, me pusieron la vía y me dieron medicación”, ha empezado a relatar la ex de Jesé. La canaria ha pedido el alta voluntaria porque tenía que volver a las islas para reunirse con su hijo: “Me dejaron irme porque tenía un avión, mi niño…”

Sin explicar mucho más, la exconcursante de GH VIP tendrá que realizarse una serie de chequeos y pruebas en Canarias. “Espero que no sea nada”, ha dicho con la voz entrecortada y agradeciendo a todos los “millones de mensajes” que le han hecho llegar durante estas 24 horas.