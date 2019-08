Delgado: “La rotura apenas afectará al embalse de Parque La Reina”

La rotura ocasionada el pasado lunes en una tubería en Hoya Fría afectará “en un 5% o un 8% a la capacidad del embalse de Parque La Reina (Valle San Lorenzo), que suministra el agua a la zona de Las Galletas”, según afirmó a DIARIO DE AVISOS la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado.

Las obras para la reparación del canal fueron declaradas de emergencia el pasado lunes por el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, además de aumentar la producción de agua desalada en Granadilla de Abona para el suministro de agua depurada, motivos por los que la presidenta de Asaga quiso transmitir “un mensaje de tranquilidad a los agricultores, ya que se espera que en breve la situación sea estabilizada”. Según el Cabildo, se espera que la avería esté arreglada la próxima semana.

La tubería afectada trasladaba, según la presidenta de Asaga, 25.000 metros cúbicos diarios de agua depurada hasta el embalse ubicado en Valle San Lorenzo. Sin embargo, “esta balsa se encuentra al 40% de su capacidad, por lo que me transmiten que estamos ante un escenario que no parece grave”, resaltó Delgado.

Si la situación no fuera controlada, “entiendo que cortarían el bombeo, pero no hay motivos para ponerse en esa tesitura, por lo que no queremos generar alarma”, señaló Delgado.

Además, la presidenta de Asaga aseguró que “lo habitual es que los agricultores tengan sus embalses de aguas blancas, su otro suministro que les sirve de ayuda para este tipo de casos”.

Respecto a los niveles en los que se encuentran los embalses, la presidenta de Asaga afirmó que “este año la situación es estable y, salvo algún caso excepcional de rotura de malla de alguna balsa, todas están en torno al 40% y al 60% de su capacidad”.

Las temperaturas suaves de este año han permitido que el consumo no se dispare, “así que estamos en unos porcentajes lógicos respecto a la estación en la que estamos, que es cuando mayor es el consumo”.

Algunas de las balsas de Tenerife se encuentran, incluso, al 80% de su capacidad, “ha sido un año tranquilo gracias a que el tiempo no se ha puesto tan caluroso como en otras temporadas”, destacó Delgado.