El 10% de los españoles miente sobre sus vacaciones en las redes sociales

En verano, siete de cada diez españoles llevan su dispositivo móvil a la playa o a la piscina y se comparten el doble de fotografías en redes sociales que en invierno, pero no siempre son fotografías legítimas, y el 10 por ciento de usuarios españoles admiten que algunas de las imágenes que comparten en las redes son mentira.

Un estudio de AIMIC Q Panel revela que el 18 por ciento de los españoles meten en su equipaje el móvil antes que cualquier otra cosa, dispositivo que siete de cada diez lleva consigo a la playa o la piscina, según revela ASUS Tecnología y como recoge un comunicado emitido por IMF Business School.

Por su parte, Facebook ha publicado que en redes sociales se comparten dos veces más fotos y vídeos que actualizaciones de estado en verano, y el doble de imágenes que en invierno. De ellas, el filtro más utilizado en Instagram es el ‘Valencia’.

A pesar de todo ello, el 10 por ciento de los encuestados por We are testers, ha admitido que en alguna ocasión ha mentido sobre sus vacaciones en redes sociales publicando imágenes de lugares que no ha visitado.

De ellos, el 37 por ciento afirma que ha publicado alguna fotografía de algún lugar en el que en realidad no ha estado, y el 34 por ciento declara que ha compartido fotos de un hotel o restaurante al que no ha acudido.

Por otra parte, para el 77 por ciento de encuestados por AIMIC Q Panel, el principal uso del móvil en verano es estar conectado con amigos y familiares, y para el 59 por ciento es la búsqueda de información.

En cuanto a los temas más hablados, el 32 por ciento coincide en que son familia y amigos, el 13 por ciento actividades al aire libre, otro 13 por ciento comida y restaurantes, el 11 por ciento viajes, el 9 por ciento el tiempo y otro 9 por ciento la ropa, de acuerdo con Facebook.