El bulo de Instagram en el que están cayendo los famosos

Si has entrado en Instagram recientemente y sigues a algún famoso habrás podido observar que muchos de ellos han comenzado a publicar una fotografía con un texto en inglés que, para los que no controlen el idioma, básicamente dice que no se permite a Instagram utilizar los mensajes, fotografías, publicaciones e información de los usuarios. ¿No te recuerda esto a una situación similar que sacudió Facebook hace un par de años?

Celebridades como Penélope Cruz, Alba Carrillo, Antonio Rossi, Miguel Ángel Silvestre, Alaska, Julianne Moore, Julia Roberts, Adriana Lima o Gal Gadot han sido algunas de las personas que han compartido este comunicado en su perfil en las últimas horas. Pero, ¿tiene algo de cierto este comunicado?

La noticia procede de un informativo del canal 13 de noticias de Estados Unidos, perteneciente a Fox. Al momento de ser publicada se hizo viral y muchos famosos empezaron a compartirla, ocasionando una cadena de copia y pega sin que muchísimas personas se preguntasen de dónde venía esta noticia. Obviamente, igual que pasó con Facebook, esta información es falsa y lleva recorriendo las redes sociales desde el año 2011.

Cuando un usuario se registra en Instagram y acepta los términos y condiciones legales de la red social ya accede a consentir que la empresa pueda acceder a su información y publicaciones. Por lo que, compartir el texto que se ha visto en las cuentas de muchos famosos no soluciona o impide ninguna acción por parte de Instagram.

Los famosos estadounidenses ya han borrado la publicación de sus perfiles, después de que Stephanie Otway, gerente de comunicación de la red social, informase de la falsedad de esa fotografía; pero muchos famosos del territorio nacional que se han hecho eco de la noticia aún mantienen la publicación. No han tardado en desencadenarse los mensajes que informaban a las celebrities de la falsedad de esa publicación, llegando incluso a reírse y bromear sobre el asunto, llamándoles tontos e ignorantes.