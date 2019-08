El cierre de Ryanair no asusta a Tenerife, que negocia alternativas

La aerolínea Ryanair aseguró ayer que su desmantelamiento en Canarias es “un hecho irreversible” debido al retraso en las entregas de los Boeing 737 MAX, la supuesta baja rentabilidad de nuestras bases en invierno, además de la incertidumbre del brexit, circunstancias que “han forzado” a la aerolínea de bajo coste a cerrar “algunas bases que generan grandes pérdidas durante la temporada de invierno”, según informó la compañía, rompiendo el mutismo que mantenía.

Como casi todo su tráfico se origina en el extranjero, cree que las Islas “pueden ser atendidas por aviones con base en otros países sin los costes e ineficiencia resultante” de tener aparatos y tripulaciones en el Archipiélago entre noviembre y marzo. El ajuste de plantilla afectará a 156 trabajadores en Tenerife Sur, 110 en Gran Canaria y 82 en Lanzarote. Además, se cerrarán las bases de Girona, con 164 personas, y Faro (Portugal).

Ante esta situación sobrevenida, el Cabildo de Tenerife ya ha iniciado los contactos con otras aerolíneas para cubrir aquellas plazas que se puedan perder como consecuencia del anuncio de Ryanair, garantizando así la conectividad de la Isla con los mercados emisores, fundamentalmente del turismo británico, nuestro mayor cliente.

Posibles contactos

De forma paralela, la aerolínea irlandesa de bajo coste ha dado indicios, por fin después de un largo silencio, de poder mantener una entrevista formal con el Cabildo que podría producirse en las próximas horas.

La Corporación insular ha promovido ante el Gobierno de Canarias una postura conjunta ante el problema de conectividad que generaría este conflicto. Una estrategia que se inició hace 15 días en el encuentro de los presidentes del Gobierno regional y de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, y un representante de Fuerteventura.

Pese a que Ryanair ha dado garantías de que no se verá afectada la conectividad, Tenerife no quiere quedarse con los brazos cruzados y, ante una eventual pérdida de flujo turístico, cerrará acuerdos con otras aerolíneas. “De eso no les quepa duda”, afirmó el Cabildo. También se han mantenido diversos contactos con las organizaciones sindicales para conocer una medida que afectará a 350 empleos. Aunque son conscientes de que este es un pulso entre la empresa y sus trabajadores, recuerdan que Ryanair suele usar la dureza como estrategia para no ceder ante el personal.

Medidas para favorecer a todas las aerolíneas

Por su parte, desde la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) se instó a todas las instituciones y empresas del sector a “trabajar codo con codo para tener un destino turístico competitivo, llamativo e interesante, para que otras empresas de transporte aéreo puedan ocupar el posible espacio que Ryanair deje libre”.

De esta manera, su presidente, Jorge Marichal, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que, respetando la decisión particular de esta empresa privada, “sería bueno mantener el empleo, más de 300 personas que podrían perder su trabajo en las Islas”. Sin embargo, reconoció que “no podemos estar siempre atendiendo a todas las peticiones de las empresas privadas, por mantener el empleo, en función de posibles subvenciones o dádivas que podrían tener las administraciones públicas hacia ellos”.

Marichal entiende que si se toma alguna medida, “esta debe ser de carácter general, y que no solamente afecte a Ryanair sino a todas las aerolíneas y turoperadores que operen con Canarias. De no hacerlo así, afirmó, estaríamos incumpliendo una de las normas básicas de la competencia, ofrecer igualdad de condiciones”.

El presidente de Ashotel pidió “tranquilidad hasta conocer qué rutas se pueden perder en caso de que Ryanair se marche de las Islas y, en el caso de que sea así, trabajar con los demás actores del negocio aéreo internacional para ocupar ese espacio”, concluyó. Por su parte, José Fernando Cabrera, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST), instó a “seguir negociando”, porque consideró que para Canarias “es muy importante que Ryanair tenga sus bases aquí”.

Recordó que en 2006, bajo su presidencia, Ashotel firmó un convenio con la aerolínea Ryanair para comenzar a volar entre Tenerife y los aeropuertos de Cork y Dublín, “un acuerdo que costó muchísimo pero no fue imposible. A partir de ahí llegaron posteriormente otras aerolíneas de bajo costo”.

Por tanto, instó a todas las instituciones a “negociar hasta el final, ya que no hay nada imposible”, y admitió que para Canarias “sería una pérdida importante, no solo en puestos de trabajo, sino también en algunos enlaces aéreos. No nos conviene perder las bases de Ryanair”, finalizó Cabrera.