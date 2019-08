El desafío chino de Jose León

Un desafío deportivo y toda una aventura personal. A Jose Antonio León, policía local de La Laguna se le vuelven a abrir las puertas de la competición cuatro años después de su última experiencia sobre un cuadrilátero. En aquel año 2015, León compitió en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se celebraron en Washington logrando la medalla de bronce de su categoría de peso en boxeo. Luego, en el Europeo celebrado en Huelva, pero en la disciplina del kickboxing, León lograría la medalla de oro.

Para el deportista tinerfeño ha llegado el momento de desquitarse, aunque para ello tenga que sacrificar días de sus vacaciones y dinero de su bolsillo. Todos los gastos del período de entrenamiento y preparación, el desplazamiento y la logística corren por su cuenta, aunque para él, es lo de menos, Chengdu le espera.

“Me picó el gusanillo de regresar a competir de nuevo y empecé a prepararme, me fui encontrando bien a medida que fueron pasando los días y aquí estoy, ya en el peso, con las maletas hechas y a unos días de comenzar la competición”, señalaba José León nada más finalizar la última de las sesiones de entrenamiento que llevó a cabo durante estos dos meses y medios previos a la experiencia.

Entre los sacos del gimnasio del equipo Honey Boxing que lidera Jonay Negrín en Candelaria, León reconoce que la ilusión y la adrenalina le pudieron. “Me veo bastante bien, hace apenas 75 días estaba en 80 kilos, me he quitado 13 para estar en el peso de competición y me veo con buenas sensaciones, este domingo tengo el pesaje y de lunes a viernes serán las eliminatorias”, confesaba el policía lagunero que desconoce por completo quiénes pueden ser sus rivales.

León, que en su etapa competitiva previa, como miembro del equipo Star Gym, realizó 13 combates de kickboxing y cuatro de boxeo midiéndose a gente tan destacada como Jonay Risco o Ferino IV, va con la idea firme de mejorar su bronce de Washington, pero también quiere aprovechar para hacer algo de turismo junto a otro grupo de compañeros de La Laguna que competirán en baloncesto. “Vamos a ir a darlo todo, no nos guardaremos nada”, sentencia.