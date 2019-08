El duelo tinerfeño de la Premier League acabó en tablas

Mucho trabajo, menos protagonismo del esperado y un reparto de puntos que le sirve al Leicester City y no tanto al Chelsea FC. El duelo de la Premier League entre los dos tinerfeños de la competición, Pedro Rodríguez y Ayoze Pérez, acabó en tablas y con los dos chicharreros mostrando su solidaridad con el juego colectivo.

No brillaron, no mucho menos, los dos tinerfeños en el enfrentamiento que sus equipos dirimieron en el estadio de Stamford Bridge. En pleno corazón blue del barrio de Fulham, Pedro y Ayoze se desearon suerte antes de saltar al campo con la hinchada local coreando su amplio repertorio de canciones.

Una de ellas, la del minuto ocho, está dedicada a Frank Lampard. “Lampard is a legend” rezaba una de las pancartas que se podían leer en defensa del actual técnico local, criticado en los últimos días por algunos colegas suyos como el mismo Mourinho, pero defendido a ultranza por los aficionados del Chelsea.

Pedro también tiene su canción en Stamford Bridge. The Pedro Story fue escrita cuando el jugador llegó procedente del Barcelona para ser uno más en el vestuario. Ahora Pedro es pieza clave del esquema local, titular indiscutible incrustado en la banda derecha pero con libertad para moverse por las tres posiciones de esa línea que ocupa junto a los jóvenes Mount y Pulisic por detrás del francés Giroud. Con esa libertad tuvo la opción de marcar cuando no se había cumplido el primer minuto. Su remate no encontró portería.

Había salido como un tiro el Chelsea, con tres llegadas claras en los tres primeros minutos y un ritmo avasallador que difuminaba a Ayoze Pérez y sus compañeros. El tinerfeño ocupó también la derecha, pero con Vardy por delante, Maddison en la izquierda y con labores extra a la hora de defender dando apoyo a Tielemans y Choudhury en línea de cuatro.

Lo pasó muy mal el Leicester en el inicio con la presión alta del Chelsea que aprovechó un error fatal de Ndidi al tratar de jugar un balón en la frontal que le robó Mount y lo cruzó a la red para hacer el 1-0. Premio justo.

Se fue soltando a partir de ahí el Leicester de Brendan Rodgers, el padrino del fichaje de un Ayoze que tuvo muy poco apoyo en sus compañeros delanteros. Vardy y Maddison fueron demasiado egoístas con el tinerfeño. Ndidi enmendó su error anotando el empate en un córner y el Chelsea de Lampard se vino abajo. Si Vardy y Maddison hubieran sido más solidarios el Leicester se habría llevado el duelo. “Necesitamos tiempo”, dijo Lampard al final. Ayoze y Pedro también lo necesitan.