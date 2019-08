El nuevo Tenerife y el VAR, los principales focos de atención

El CD Tenerife se estrena en casa, a partir de las 19.00 horas, con la visita del Numancia, con el objetivo de lograr la primera victoria y redimirse de la derrota inicial ante el Zaragoza. Además se producirá la puesta de largo en la isla como entrenador blanquiazul de Aritz López Garai y, precisamente, será ante el que fue su equipo la temporada pasada, donde el Numancia realizó un gran partido cuando jugó en el Estadio aunque al final solo pudo empatar.

El CD Tenerife empezó la liga con derrota pero la imagen fue la de un equipo que sabe a lo que juega y con estilo propio, al menos en la primera parte, algo de lo que careció en el nefasto curso pasado. El entrenador blanquiazul dijo en la rueda de prensa previa al partido de esta noche que buscarán “un flechazo” en forma de buen juego para “enamorar” a la sufrida afición blanquiazul.

En el capítulo de novedades destacar la entrada, más que probable en el once inicial, del internacional eslovaco Róbert Mazán una vez recuperado de sus molestias físicas. La duda hasta última hora será si el central serbio Nikola Sipcic será de la partida tras lesionarse con un esguince de tobillo en el choque con el Zaragoza. En el caso de que no llegue a tiempo, entrará Alex Muñoz ya que Carlos Ruiz fue sancionado tras su expulsión en el primer partido de Liga. En el medio del campo la novedad podría ser la entrada de Álex Bermejo en lugar de Borja Lasso, que partió de titular en el primer partido, y si Dani Gómez tiene alguna opción de jugar como futbolista más avanzado en detrimento de Filip Malbasic. Al CD Tenerife le sigue costando dios y ayuda marcar goles como le sucedió la temporada pasada y en La Romareda frente al Zaragoza, donde llegó con claridad al área aunque sin puntería. Quién seguirá de baja una semana más será el delantero argentino Ramón Miérez que aún no se encuentra al cien por cien para debutar con su nuevo equipo.

Aparte del nuevo Tenerife, la afición blanquiazul verá por primera vez en la historia la utilización del videoarbitraje en el estadio Heliodoro Rodríguez López en el caso de que alguna acción del juego lo requiera. Se vivirá ese momento, en caso de producirse, de celebrar un gol que luego no suba al marcador, viceversa, o festejar un gol minutos después si el VAR corrobora que es gol legal. Los aficionados también tendrán que adaptarse a las nuevas tecnologías en el fútbol.

Por su parte, el Numancia llega a la isla con la intención de recuperar los tres puntos que perdió el pasado fin de semana en Los Pajaritos frente al Alcorcón. Su técnico Luis Carrión en la previa del choque anunció que su equipo tenía que “mejorar en la presión en la salida del rival y ser más letales en ataque”. Las principales novedades del cuadro soriano, con respecto al once inicial de la primera jornada, serán Sola y Zlatanovic.

Alineaciones probables:

CD Tenerife: Ortolá; Luis Pérez, Alberto, Sipcic o Álex Muñoz, Róbert Mazán; Aitor Sanz, Luis Milla, Álex Bermejo; Suso Santana, Filip Malbasic y José Naranjo.

Numancia: Dani Barrio; Sola, Derik, Carlos Gutiérrez, Castellano; Escassi, Gus Ledes; Marc Mateu, Zlatanovic, Alain; Guillermo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 19.00 (Local).

El CD Tenerife lucirá una camiseta especial con el lema “Todos con Gran Canaria”

En un loable gesto del representativo, los jugadores blanquiazules lucirán una camiseta especial en este partido ante el CD Numancia con el lema “Todos con Gran Canaria”, en apoyo a la isla vecina por los graves incendios de las últimas semanas. Una acción que cuenta con la colaboración tanto del Cabildo Insular de Tenerife como de LaLiga. Las difíciles jornadas que ha pasado la isla hermana han llevado al club blanquiazul a aprovechar la parte frontal de su camiseta para lanzar un mensaje de solidaridad: “Todos con Gran Canaria, todos contra el fuego” lema elegido. La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa rodean a Gran Canaria, dentro de la cual se observa un corazón. Además, el capitán blanquiazul, Suso Santana, portará un brazalete también diferente e igualmente solidario con palabras de ánimo a Gran Canaria.