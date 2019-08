¿Estás preparado para la vuelta al cole?

Llega la vuelta al cole, un momento muy importante cada año tanto para los padres como para los hijos. Se cambian las vacaciones, la playa o la piscina por los libros, los estudios y los profesores. Septiembre puede ser un mes duro si no se preparan a tiempo las cosas para el nuevo curso. En Tu Trébol queremos ayudarte a afrontar estos primeros días, que suelen ser los más complicados, para que tu hijo no sufra al volver al colegio. ¡Toma nota de nuestros consejos para la vuelta al cole!

1. Es recomendable comprar cuanto antes el material escolar que no nos sirva del curso pasado. Hay algunos artículos que, por razones obvias, ya no podemos volver a utilizar y tendremos que comprar, pero otros, como lápices, ceras, colores y demás, podríamos aprovecharlos. En Tu Trébol, tenemos una amplia gama de productos de papelería para todo tipo de asignaturas que te ayudarán a completar el material.

2. Los libros escolares son otro de los elementos de la vuelta al cole que más vacían los bolsillos de las familias, aunque cada vez más colegios apuestan por una educación interactiva con el uso de tablets y ordenadores. Procura conseguir algún libro de segunda mano gracias a los alumnos de cursos superiores y, si tienes que comprar nuevos, fórralos bien para que queden lo mejor posible. ¿Quién sabe? Tal vez puedas ayudar el próximo año a otro padre que tenga el mismo problema que tú.

3. Procura que tu hijo tenga una buena mochila en la que llevar sus libros y el material, y recomiendale que solo cargue lo esencial para que no tenga futuros problemas de espalda. Todo esto podemos organizarlo, animándolo a apuntar lo indispensable en su agenda escolar con la ayuda de pegatinas o dibujos para que no se olvide.

4. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el cambio de los horarios. En vacaciones, normalmente los niños se van a dormir más tarde y no somos tan estrictos, ya que tampoco tienen por qué madrugar. Es recomendable que unos días antes de que comience el primer día de colegio acostumbremos al menor a dormirse pronto, así no le costará tanto levantarse para ir a clase. También es aconsejable acompañarlo los primeros días, salvo que no puedas ir por trabajo, para que sienta confianza y vea que su progenitor está con él en esos momentos difíciles.

5. Hay dos clases de niños en la vuelta al cole: los que se alegran porque verán a sus amigos y profes y a los que les da pereza comenzar por todo lo que supone el colegio. Si tus hijos son del primer grupo, debemos sentirnos igual de motivados que ellos y animarnos al inicio del nuevo curso, así se sentirán escuchados. Hemos de pensar que vendrán con conocimientos completamente nuevos que tendremos que ayudarles a asimilar. Si, por el contrario, pertenecen al segundo grupo, debemos estar listos para animarlos y alentarlos, precisamente, con todo lo bueno que implica ir al colegio, como los nuevos conocimientos que adquirirán, ver a sus amigos de nuevo, etcétera. Mantenerles en una actitud positiva hará que todo sea mucho más llevadero para ambos.

LA ALIMENTACIÓN

6. Por último, otra de las cosas que cambia con respecto al verano es la alimentación de los niños e incluso la nuestra. Es muy importante que desayunen correctamente para que puedan aguantar la dura jornada que les espera. Por lo general, en verano comemos más comida rápida y nos relajamos en nuestros hábitos, pero la vuelta a la rutina hace que automáticamente nos alimentemos de una manera más sana. El alimento que le proporciones para el recreo también es vital. Además de las frutas que le gusten, también debes incluir en su dieta algo de verdura. En Tu Trébol tienes todo lo necesario para que puedas afrontar de la mejor manera este nuevo curso escolar. Ven a nuestros hipermercados o, si no tienes tiempo, compra en nuestra web www.tutrebol.esy te llevamos a casa lo que necesites.