Manda una foto de su nueva habitación y su madre descubre su afición secreta

Ella Martine, una estudiante residente en el condado de Orange, en California, en Estados Unidos, cometió el desliz de dejar algunos de sus objetos se xuales a la vista en una fotografía que compartió.

Martine cuenta como, con insistencia, su madre le pidió fotografías de su nueva habitación a lo que finalmente accedió, enviándole algunas fotografías por WhatsApp.

“Mamá me ha estado pidiendo fotos de mi nueva habitación y finalmente le envié una… soy tan estúpida”, se ha lamentado en Twitter.

En la imagen, que tras el mal trago ha querido compartir en las redes sociales, pueden verse dos ‘juguetes’ colgando del cabecero de su nueva cama. La reacción de su madre molesta a la fotografía no tardó en llegar, que le escribió: “Bien. Excepto por las esposas. ¿Qué pasa con eso?”.

moms been asking for pics of my new room… finally sent one… i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG

— ella martine (@ella_vdm) August 17, 2019