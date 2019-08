Indignante: una conocida youtuber es pillada escupiendo y pegando a su perro

La Policía de Los Ángeles investiga por maltrato animal a Brooke Houts, una conocida youtuber que, por error, subió a redes un vídeo suyo en el que se ve como golpea y escupe a su perro. Las quejas de sus propios seguidores provocaron esta investigación de la policía después del revuelo formado.

En el vídeo, eliminado por Youtube, podía verse a Houts furiosa con su perro, llegando a pegarle, lo que provocó la queja formal de PETA, una de las asociaciones de defensa de los animales más grandes del mundo. Acto seguido, ella publicó una disculpa, que no ha terminado de convencer a mucha gente.

“No voy a jugar el papel de víctima, pero quiero señalar que rara vez estoy tan molesta como aparecía en el vídeo. Cualquiera que me conozca personalmente sabe que tengo un amor inmenso por los animales, incluido el mío. Mi perro no fue lastimado y nunca será herido por mí”, indicó en redes.

Brooke Houts, que ha visto reducido considerablemente su número de seguidores, podría ser condenada por maltrato animal.

SHOCKING! YouTuber @brookehouts uploads a unedited wrong video file to her channel! The Unedited version shows her ABUSING HER DOG! pic.twitter.com/3dKE3DvQVL

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) August 7, 2019