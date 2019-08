El iPhone de 2019: ¿USB-C, más batería y un lápiz táctil?

Llegan pistas sobre los detalles que pueden tener los próximos iPhone 11, que presumiblemente y siguiendo el calendario de eventos de Apple de años anteriores, se presentarían el próximo 10 de septiembre.

El primer dato lo da DigiTimes y habla sobre la batería que llevarían los nuevos modelos del smartphone, que supondrán una ligera mejora alcanzando los 3.500 mAh en su versión iPhone 11 Max, mientras que en los modelos 11 y 11 XR sería de 3.200 y 3.000 mAh respectivamente. Cabe recordar que los actuales XS Max, XS, y XR llevan baterías con capacidades de 3.174, 2.658 y 2.942 mAh.

Adicionalmente, el portal tecnológico revela que se eliminaría la función 3D Touch por la que se acceden a funciones adicionales de iOS manteniendo una pulsación más fuerte en la pantalla. También se habla de la posibilidad de cargar accesorios y la existencia de un modelo especial con ranura para dos tarjetas SIM enfocado al mercado chino.

