La Casa de la Juventud capitalina abrirá solo para actos programados

La inauguración de la Casa de la Juventud en el mandato pasado fue uno de los logros que se apuntó el anterior equipo de gobierno en su haber. Para que este espacio en El Toscal permaneciera abierto se contrató a un servicio que se encargaba de abrir y cerrar las puertas, todos los días, hasta que se licitara el contrato para la gestión global. Sin embargo, el formato elegido, según los técnicos municipales, se considera, cuando menos, irregular, ya que no se ajusta a la ley de contratos con la administración pública. Esto ha obligado al actual equipo de gobierno a limitar, “por prudencia”, la apertura de la Casa de la Juventud a los actos programados, como todos los relacionados con Distrito Joven, que no se verá afectado. Así lo confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS la concejal de Juventud, Elena Mateo (PSOE), quien señaló que “ahora mismo Intervención está analizando los expedientes y nos han pedido que no demos sustento a este sistema hasta que no se analice”.

Se refiere Mateo a que, al parecer, no se ha seguido el proceso establecido para los contratos menores, que es lo que se ajusta a los importes que se han venido facturando por la empresa contratada, menos de 15.000 euros cada dos meses. “Los contratos menores establecen que al menos se debe elegir entre tres ofertas y su uso es excepcional, para cubrir un servicio puntual, no algo que se produce a diario”, señaló Mateo. Esto supone, según la edil, que se han encontrado con un servicio que fue otorgado de manera directa, sin concurso, y para un servicio que debe ser contemplado como habitual. “No podíamos seguir manteniendo este sistema”, defendió la edil. “Por eso -continuó- hemos optado por abrir la Casa de la Juventud para los actos programados, una decisión que se comunicó el 1 de agosto. Mientras, seguimos con el trámite de la licitación para la gestión que ya está en marcha”.

Ayer era Coalición Canaria la que, a través de la redes sociales, anunciaba el cierre de la Casa de la Juventud. “Lo que me sorprende es que sean ellos los que denuncien algo que es consecuencia directa de la forma en la que decidieron hacer las cosas”, concluyó la edil.