La nueva hamburguesa ‘vegana’ de Burger King la lía por este obvio detalle

Las campañas publicitarias de Burger King están siempre entre las más valoradas por el público en general. Sin embargo, toda esa creatividad publicitaria no se ve reflejada, generalmente, a la hora de llevar a cabo cambios operacionales en la cadena, en los que acaban cometiendo los mismos errores que cualquier otro restaurante con menos poderío cometería.

La famosa cadena de hamburguesas hizo estallar de júbilo a muchos cuando a principios de mes anunció a bombo y platillo que comenzaría a vender en sus restaurantes de Estados Unidos una versión de sus hamburguesas con un sustituto de la carne, aunque no llegó a referirse a ellas como veganas. 100% Whooper, 0% beef, reza el anuncio, en clara referencia a que no lleva nada de carne de ternera.

a big deal just became a bigger deal. the Impossible Whopper is available nationwide starting 8/8. pic.twitter.com/TpFQenSLFQ — Burger King (@BurgerKing) August 1, 2019

Sin embargo, el pinchazo ha llegado pronto y la alegría ha durado poco, el mismo tiempo que ha tardado un usuario en darse cuenta que la ‘carne’ de estas hamburguesas se cocinaba sobre la misma plancha que las hamburguesas con carne de ternera. En las redes sociales apuntaban rápidamente este error.

Misleading, big fail from @BurgerKing for the new Impossible Whopper. “, 0% Beef. *Flame-grilled in the same broiler used for beef and chicken”

…So not 0% beef then. Won’t touch this crap until you change this policy. @VegTimes @vegsoc @vegan @TheVeganSociety @VLmagazine — Mike Ewer (@mikeewer) August 1, 2019

Why would you serve plant-based burgers cooked with meat, though? *Flame-grilled in the same broiler used for beef and chicken. Available in select markets. pic.twitter.com/QggpbOvHcj — PhyllisIda Concordia (@phylomina) August 2, 2019

Jarro de agua fría para los consumidores veganos que siguen una dieta en la que limitan todos los alimentos de origen animal, incluso si estos, no siéndolos, son cocinados en espacios donde hay rastro de estos alimentos.

Ahora, la cadena debe buscar alternativas para poner en valor esta propuesta de hamburguesa libre de carne, no solo para atraer a este segmento de consumidores sino también para cumplir con las expectativas generadas, con la garantía de que sean totalmente veganas.

Buen intento, pero necesita mejorar, dirían algunos. Burger King se enfrenta ahora a un serio reto creativo.