Leonardo DiCaprio se hace eco del problema del plástico en las costas canarias

El hallazgo de tortugas enredadas en residuos -muertas, en el peor de los casos- es lamentablemente una de las cuestiones medioambientales más preocupantes de los últimos años en las costas canarias.

El último que se ha hecho eco de esta situación ha sido el actor y ambientalista Leonardo DiCaprio, quien ha compartido un vídeo desolador en su cuenta de Instagram. Se trata de un ejemplar marino joven que arrastra una maraña de redes de pesca y otros escombros a través del océano que logró captar el videógrafo canario Francis Pérez.

“Este es solo un ejemplo del peligro que representa la polución del plástico para la salud de la vida marina”, recoge el Center for Biological Diversity, difundida por el intérprete norteamericano.

