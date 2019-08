Montero traslada al Gobierno de Canarias que pagará “sí o sí” a las Comunidades este año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado al Gobierno de Canarias que pagará a las autonomías antes de fin de año las actualizaciones de las entregas a cuenta que están pendientes, pero no ha aclarado la fórmula porque se está trabajando en ello. Según la Abogacía del Estado, un Gobierno en funciones y con el Presupuesto del Estado prorrogado de 2018 no puede aprobar estas transferencias.

“No nos descubrió cómo, pero dice que se resolverá”, ha afirmado el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, tras reunirse con Montero junto al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, para tratar diversos asuntos de la comunidad así como este de las entregas a cuenta. En el caso de las islas, se trata de 223 millones de euros que el Ejecutivo canario espera ingresar.

Sobre la posibilidad de que se convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera para afrontar este asunto, los dirigentes canarios han explicado que Montero no es partidaria de reunirlo a corto plazo porque no podría tomar decisiones, sin Presupuesto del Estado para 2019 y con el Gobierno en funciones. “Ella no le ve eficacia”, ha asegurado el vicepresidente canario.