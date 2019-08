Pedri, otra perla que se le escapa al Tenerife, ‘deslumbra’ en el rival

El futbolista teguestero Pedri González, de 16 años, es un jugador diferente. De esos que al verlos tocar el balón por primera vez te generan una ilusión tremenda y unas ganas locas de comprarte una entrada para ser testigo directo de su calidad. Forma parte de los filiales de la UD Las Palmas desde la temporada pasada y su ascenso al primer equipo del conjunto amarillo se produjo a un ritmo vertiginoso, culminado con la firma de su primer contrato profesional.

El tinerfeño, que ahora tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, ha brillado en pretemporada y son muchos los que quieren verle debutar el próximo domingo, 18 de agosto, en la primera jornada de liga ante el Huesca en el estadio de Gran Canaria. Ha brillado tanto, que el FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, los trasatlánticos del fútbol español, le han echado el ojo. Mientras tanto, otros se preguntan por qué Pedri no ha vestido nunca la elástica del CD Tenerife.

“Pedri es un chico que creo que puede estar en el primer equipo. Hace dos meses dije que debía estar aquí y aquí está”. Así de tajante se mostró el técnico de la UD Las Palmas, Pepe Mel, en una de las ruedas de prensa que ha dado durante la pretemporada de sus pupilos. El entrenador amarillo siempre responde con rotundidad y determinación cuando se le pregunta por la joven perla del fútbol canario. La misma determinación que le faltó al CD Tenerife para convencer al futbolista y hacerse con sus servicios cuando jugaba en el cadete del Juventud Laguna (2017-2018), club en el que despuntó con tan solo 13 años. En aquella temporada, los morados lucharon de tú a tú contra los blanquiazules por el título de la Preferente, la máxima categoría a nivel insular.

La llamada del CD Tenerife se habría producido a falta de una semana para el inicio de la competición, pero Pedri ya se había comprometido con sus compañeros y cuerpo técnico del Juventud Laguna, señalaron al DIARIO DE AVISOS fuentes cercanas al jugador. “Tú debes jugar donde quieras”, le llegaron a decir. Así pues, al término de la temporada, el joven teguestero no tuvo más noticias del representativo. Por tanto, no son ciertos los rumores que apuntan a que Pedri no quería vestir los colores del equipo de su tierra. Más bien fue el CD Tenerife el que le perdió la pista tras la primera y lógica negativa.

El curso 2017-2018 fue de ensueño para Pedri y los suyos. Jorge González, segundo entrenador de los laguneros, detalló a DIARIO DE AVISOS que “durante el trabajo de pretemporada ya se rumoreaba que lo seguían canteras de equipos importantes, lo que nos hizo pensar que lo perderíamos sin poder disfrutarlo. Sin embargo, Pedri decidió quedarse otro año más. Durante la temporada, en febrero del año 2018, recibió una llamada importante, la del Real Madrid, para realizar una semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Además, el jugador tenía un seguimiento de otros conjuntos como el Villarreal y la UD Las Palmas, entre otros”.

El peligro en sus botas

González es un perfecto conocedor de la profesionalidad de la incipiente estrella de Tegueste. “Él es consciente que tiene unas cualidades diferentes, superior a la del resto, pero, aun así, no baja el pistón en ningún entrenamiento. Es el primero en todo y se esfuerza por superarse cada día. Tanto buen trabajo le lleva a no sufrir molestias musculares casi nunca”. En este sentido, Jorge González desveló una anécdota que ayudará a entender su profesionalidad. “La primera vez que lo fui a invitar a un refresco, me respondió: “Qué va, Jorge. Refrescos no, que eso mata al músculo”, confesó.

En cuanto a sus cualidades futbolísticas, González indicó que “Pedri es un jugador que se mueve por todas las posiciones de la mediapunta, ya sea partiendo desde la derecha, la izquierda o el centro. Eso, en un 4-2-3-1. En el sistema del 4-3-3, también podría jugar en las bandas, pero destacaría más por dentro, en el centro del campo. A mí me gusta más cuando tiene libertad de movimientos y puede participar en la elaboración, entrando en contacto a menudo con el balón. Tiene capacidad y calidad para echarse el equipo a su espalda en condiciones adversas y, sin la pelota, es igual de bueno, o mejor, que con ella. Siempre sabe dónde situarse para robar o recibir, dónde y cuándo presionar al rival y cómo ayudar a sus compañeros, tanto en tareas defensivas como ofensivas. De hecho, lo más que le decía era que probara más a tirar a portería desde fuera, ya que Pedri prefería asistir a un compañero, aunque tuviese el espacio idóneo para chutar”.

El que fuera segundo entrenador de Pedri en el Juventud Laguna le desea lo mejor, juegue donde juegue en el futuro, si bien “tiene las condiciones necesarias para crecer en el primer equipo de la UD Las Palmas. Si le añadimos la madurez que tiene en el lado personal y su profesionalidad, no tengo dudas en que podríamos estar hablando de la próxima perla tinerfeña. Sin embargo, no me gusta aventurarme y quiero verlo crecer poco a poco”, finalizó González.