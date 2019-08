Pillado durmiendo mientras su Tesla circula a gran velocidad en una carretera de California

Un usuario ha denunciado en Twitter cómo un hombre circulaba completamente dormido en su vehículo autónomo Tesla a una considerable velocidad en una concurrida carretera en California.

Clint Olivier grabó con su teléfono móvil al hombre totalmente inconsciente mientras su coche circulaba al ritmo del resto de vehículos en la interestatal 5 en Los Ángeles.

En las imágenes, puede verse a un conductor con la cabeza apoyada contra la ventana de su Tesla mientras duerme, cruzado de brazos y viajando sin mayor preocupación mientras su vehículo conduce solo.

El vídeo ya tiene más de 250,000 reproducciones desde que se publicó el pasado miércoles.

Olivier y su esposa condujeron junto al vehículo y, en varias ocasiones, vieron cómo el automóvil avanzaba a bastante velocidad. “Está totalmente dormido, esto es una locura”, dice a la mujer.

La ley establece, generalmente, que quienes usen Sistemas de Conducción Automática, incluidas las funciones de conducción automática y piloto automático, “deben estar listos para recuperar el control en cualquier momento”, hecho que no se da en la situación denunciada.

Actualmente, 29 de los 50 estados de los Estados Unidos tienen legislación en relación a los automóviles sin conductor.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

